Confirmaron cómo mataron al cuidador de caballos y cuál fue el móvil del crimen

Un hombre de 85 años fue hallado sin vida en los studs del hipódromo de Camba Paso, en Concordia, y la investigación avanzó rápidamente con la detención de un sospechoso. La víctima presentaba lesiones en la cabeza y, según el médico policial, llevaba aproximadamente 48 horas fallecida al momento del hallazgo.

El fallecido fue identificado como Ramón Tejera, cuidador del lugar. Su cuerpo fue encontrado el domingo por la noche en estado de descomposición, luego de que personas del entorno advirtieran un fuerte olor y decidieran verificar qué ocurría.

La causa quedó en manos del fiscal Martín Núñez, junto a la fiscal Natalia Conti, quienes ordenaron las primeras medidas investigativas que permitieron identificar a un sospechoso.

Se trata de Rodolfo Ernesto de Madeiro, de 65 años, un expolicía de la provincia de Buenos Aires y allegado a la víctima, quien fue detenido tras un allanamiento en su vivienda ubicada en el barrio Los Pájaros. En el procedimiento se secuestraron diversos elementos pertenecientes a Tejera.

Según explicó Núñez a Concordia Policiales, vecinos y personas vinculadas al hipódromo indicaron que el hombre no había sido visto desde el sábado. “El domingo fueron a ver qué pasaba y lo encontraron fallecido”, señaló el fiscal, al tiempo que detalló que el cuerpo ya presentaba signos avanzados de descomposición.

En el marco de la investigación, también se recabaron testimonios que dieron cuenta de una relación reciente entre la víctima y el detenido. De acuerdo a esos datos, en los últimos meses Tejera mantenía contacto frecuente con el sospechoso, lo que despertó sospechas entre allegados.

Uno de los elementos clave surgió durante el allanamiento. “Hallamos documentación de la víctima parcialmente quemada en el patio, además de tarjetas del PAMI, SUBE y bancarias, que estaban ocultas entre pasto”, indicó el fiscal.

Para la acusación, ese hallazgo refuerza la hipótesis de un crimen con fines de robo . “La maniobra de ocultamiento y la vinculación con la víctima nos llevan a pensar que esta persona fue quien le dio muerte para desapoderarlo de sus pertenencias”, sostuvo Núñez.

En cuanto a la causa de muerte, la autopsia determinó que Tejera falleció como consecuencia de graves golpes en la cabeza que le provocaron fractura de cráneo. El informe forense precisó que presentaba dos lesiones de importancia en la zona lateral de la cabeza, además de heridas cortantes en la parte posterior.

Con estos elementos, la principal hipótesis de la fiscalía es que se trató de un homicidio agravado en el contexto de un robo. La investigación continúa para esclarecer completamente el hecho y avanzar en el proceso judicial contra el detenido.