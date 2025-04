Conductor perdió el control del vehículo y volcó en la ruta Ruta 131

Foto: (PER)

En la tarde de este lunes, personal policial de la Comisaría de Libertador San Martín (departamento Diamante) intervino en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 131, a la altura del kilómetro 27.

Según se informó, el hecho involucró a un utilitario Renault Kangoo en el que se trasladaban dos personas, un hombre de 74 años y una mujer de 62, ambos con domicilio en la ciudad de Crespo.

Por motivos que se investigan, el conductor habría perdido el control del rodado, lo que provocó el vuelco del vehículo, que terminó fuera de la calzada.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Los ocupantes fueron asistidos en el lugar por los efectivos policiales, quienes constataron que no presentaban heridas y que no fue necesario el traslado a un centro asistencial.

Como consecuencia del accidente, únicamente se registraron daños materiales en el vehículo. Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho para establecer las causas del siniestro.