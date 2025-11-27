Conductor esquivó un camión y terminó chocando su camioneta contra unos árboles

La camioneta terminó contra los árboles tras una brusca maniobra para evitar un camión en un camino rural de Estación Raíces. Los cuatro ocupantes, oriundos de Maciá, resultaron ilesos.
Un siniestro vial se registró en un camino vecinal de Estación Raíces, a unos cuatro kilómetros al sur de la Ruta 18, en el departamento Villaguay. Según informaron fuentes policiales, una camioneta que circulaba por la zona perdió el control tras maniobrar para esquivar un camión y terminó colisionando contra varios árboles ubicados en la banquina.
En el vehículo viajaban cuatro hombres de entre 25 y 35 años, todos oriundos de la localidad de Maciá. A pesar del fuerte impacto, ninguno de los ocupantes aceptó ser trasladado para recibir atención médica.
Al lugar acudió personal policial y una ambulancia del Hospital Santa Rosa. En las tareas intervino personal de las comisarías Raíces Oeste, General Urquiza y Subcomisaría Estación Raíces, con colaboración de efectivos de Villaguay bajo la supervisión del sub jefe departamental.