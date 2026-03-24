Cinco menores rompieron la vidriera de un comercio y robaron gorras y zapatillas: video

REDACCIÓN ELONCE
Esclarecieron robo a un local tras viralizarse el video del hecho. El ilícito ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad. Identificaron a cinco menores y recuperaron la mercadería sustraída.
El robo a un local comercial ocurrido en la madrugada de este martes fue esclarecido por la Policía tras la viralización de un video que mostraba el accionar de cinco jóvenes que rompieron una vidriera y sustrajeron mercadería en cuestión de segundos. El hecho se registró en un comercio ubicado sobre calle 9 de Julio, en Concepción del Uruguay.
Según se informó, los sospechosos arrojaron una piedra contra el frente del local, provocando la rotura del vidrio. Aprovechando la situación, ingresaron rápidamente y tomaron distintos elementos antes de darse a la fuga. Toda la secuencia ocurrió en menos de un minuto y quedó registrada por cámaras de seguridad.
Fuentes extraoficiales indicaron que los autores se habrían llevado principalmente gorras. Las imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales durante la mañana, lo que permitió dar visibilidad al caso y acelerar la investigación policial.
Seguimiento de cámaras y recuperación de elementos
Un aspecto clave para el esclarecimiento del robo a un local comercial fue el trabajo de la Sala de Monitoreo Policial del Comando Radioeléctrico. Mientras el video del ilícito se difundía, el personal realizó un seguimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad, logrando reconstruir la ruta de escape de los implicados.
Con esta información, los efectivos se dirigieron a distintos domicilios ubicados en los barrios Los Tulipanes, La Unión y la zona de Celia Torra. Allí se logró identificar a cinco menores de edad: dos de 14 años, uno de 15 y dos de 16.
Durante los procedimientos, los progenitores de los jóvenes colaboraron con la investigación y realizaron la entrega voluntaria de los elementos sustraídos. En total, se recuperaron 11 gorras de marcas reconocidas como Jordan, Nike y Bulls, además de un par de zapatillas.
Intervención judicial y situación de los menores
En el marco de las actuaciones, uno de los involucrados, de 15 años, manifestó su negativa a regresar a su domicilio con su padre. Ante esta situación, y por disposición del fiscal auxiliar en turno, Dr. Gile, se dio intervención al área de Minoridad.
El adolescente fue trasladado para dar intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), a fin de garantizar su resguardo y seguimiento. En tanto, los demás menores fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa.
Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia para su posterior restitución al propietario del comercio damnificado, mientras la investigación continúa en la Sección Asuntos Judiciales.