Choque y muerte en Punta del Este: los tres pedidos que harán por la conductora argentina

Néstor Daniel Rodríguez murió como consecuencia de un tremendo impacto entre la moto que conducía y un automóvil conducido por una mujer argentina; ocurrió el viernes por la tarde en Punta del Este (Uruguay) y, tras la tragedia, la familia de la víctima manifestó su dolor y reclamó responsabilidades por lo ocurrido.

El accidente ocurrió alrededor de las 14 sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, en la zona de Playa Brava. Rodríguez circulaba en una motocicleta Yamaha YZF-R3 rumbo a su trabajo como guardia de seguridad, ubicado en el Balneario Buenos Aires. En ese trayecto, colisionó contra un Mercedes Benz negro que era conducido por una mujer argentina de 34 años, con patente de la provincia de Buenos Aires, publicó Clarín.

Las imágenes de las cámaras de seguridad vial permitieron reconstruir la secuencia del hecho. Según esos registros, la motocicleta impactó de lleno contra el sector frontolateral del automóvil. A raíz del choque, el cuerpo de Rodríguez salió despedido y cayó a unos veinte metros de distancia, sobre el cantero central del boulevard. Personal policial y médico intentó reanimarlo, pero el hombre ya había fallecido.

Este sábado, el hermano de la víctima expresó públicamente el dolor de la familia y sostuvo que la responsabilidad del siniestro recayó en la conductora del automóvil. “Se sabe que fue un accidente, pero estoy seguro de que la más culpable fue la del auto, porque él iba por una preferencial y el auto se la atraviesa”, afirmó Ricardo Sánchez en declaraciones periodísticas.

También recordó a Rodríguez en el plano personal y familiar. “Era padre de dos hijos pequeños. Era una excelente persona y me lo quitó la vida”, señaló.

La conductora argentina fue asistida en el lugar por los servicios de emergencia, donde se constató que atravesaba una crisis nerviosa, aunque no presentaba lesiones. El test de alcoholemia realizado dio resultado negativo. Por disposición judicial, recuperó la libertad y fue citada a presentarse el lunes a las 11 ante la Fiscalía Departamental de Maldonado, acompañada por su abogado.

Los pedidos judiciales de la familia

El abogado de la familia de la víctima, Sebastián Serrón Bon, adelantó cuáles serán los tres pedidos que presentarán en la audiencia. “Vamos a pedir que la mujer no pueda salir de Uruguay, que fije domicilio en el país y que le retengan los documentos de viaje”, explicó.

De acuerdo con medios locales, la conductora fue identificada con las iniciales L.G. y reside entre Argentina y Estados Unidos. El letrado aclaró que, por el momento, no solicitarán prisión preventiva. “Somos muy cautos, no queremos adelantarnos. Hasta ahora tenemos un accidente en el que murió una persona”, subrayó.

Serrón Bon coincidió con la familia en que Rodríguez tenía prioridad de paso. En ese sentido, explicó que quienes circulan por la rambla tienen preferencia y que la velocidad máxima permitida en ese trazado es de 75 kilómetros por hora. “La mujer fue la que avanzó y entró en la rambla”, agregó.

La investigación continuaba en curso para determinar las responsabilidades penales en el siniestro fatal.