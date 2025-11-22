Choque fatal en ruta 6: se presentó el conductor que se había fugado tras embestir a una motociclista

La investigación por el choque fatal en Ruta 6, ocurrido el viernes por la noche en el departamento Villaguay, dio un giro este sábado cuando un ciudadano se presentó por su propia voluntad en la Comisaría Mojones Norte. Según informaron fuentes policiales, el hombre llegó a bordo de un Renault 19 gris y manifestó haber protagonizado un accidente durante la noche anterior.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21.15 en el kilómetro 100 de la Ruta Provincial N° 6, cuando una motociclista de 33 años que se dirigía a una despensa de la zona fue embestida desde atrás por un vehículo que circulaba en su mismo sentido. El impacto la desplazó violentamente hacia la banquina, donde quedó tendida con heridas fatales. Minutos más tarde, el personal médico constató su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La moto que protagonizó el accidente. Foto: P.E.R.

La víctima quedó sin asistencia, ya que el conductor del vehículo mayor huyó inmediatamente del lugar. La policía había iniciado un operativo para dar con su paradero, mientras avanzaban las tareas de peritaje en la escena. La presentación voluntaria del presunto involucrado abre ahora un nuevo capítulo en la causa.

Secuestran el vehículo y ordenan peritajes científicos

Tras la comparecencia del hombre, el fiscal de turno dispuso una serie de medidas urgentes. Entre ellas, el secuestro del Renault 19 para realizar peritajes externos y recoger evidencia que permita confirmar su vinculación con el choque fatal en Ruta 6. Policía Científica intervino inmediatamente para preservar el vehículo y documentar posibles daños relacionados con el impacto.

El ciudadano, oriundo de San José, departamento Colón, fue debidamente identificado y sometido a extracción de sangre y orina para los análisis toxicológicos de rutina. Además, fue notificado de los derechos que le asisten en el marco de una causa en la que se lo investiga por el presunto delito de homicidio culposo.