Choque entre auto y moto dejó un herido grave sobre la ruta ex 26 en San José

Un accidente de tránsito con lesiones graves ocurrió alrededor de las 23:15 en la Ruta ex 26, a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción de San José, departamento Colón, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta por causas que se encuentran bajo investigación.

El hecho involucró a un Ford Ka, conducido por un hombre de 50 años que iba acompañado por una mujer de 46, y una motocicleta Zanella RX 200 cc., en la que se trasladaban dos hombres de 37 y 24 años. Tras el fuerte impacto, los ocupantes del rodado de menor porte fueron quienes sufrieron las consecuencias más graves.

Personal policial de la Comisaría de San José intervino en el lugar y coordinó el traslado de los heridos al nosocomio local, donde recibieron las primeras atenciones médicas.

Estado de los heridos y actuaciones

Según se informó, el conductor de la motocicleta presentó un traumatismo cráneo encefálico, por lo que fue derivado al Hospital San Benjamín para una mejor atención debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, su acompañante también resultó lesionado, aunque con heridas de menor consideración, permaneciendo bajo observación médica en el hospital local.

Por su parte, las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer eventuales responsabilidades.