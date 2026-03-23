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Suma de Voluntades invita a la charla "Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana"

El 25 de marzo se llevará a cabo un panel sobre el narcotráfico, la infancia y la seguridad ciudadana. Anabella Albornoz, de Suma de Voluntades, que organiza el evento, detalló a Elonce los aspectos clave de la actividad.

23 de Marzo de 2026
Anabella Albornoz, integrante de Suma de Voluntades
Anabella Albornoz, integrante de Suma de Voluntades

REDACCIÓN ELONCE

El 25 de marzo se llevará a cabo un panel sobre el narcotráfico, la infancia y la seguridad ciudadana. Anabella Albornoz, de Suma de Voluntades, que organiza el evento, detalló a Elonce los aspectos clave de la actividad.

Este 25 de marzo se desarrollará la charla "Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana", organizado por Suma de Voluntades. El evento cuenta con la colaboración del Colegio de la Abogacía y el Instituto Penal. Está destinada a toda la comunidad. Será a partir de las 16.30 en SUTEP, calle San Martín 1373, de Paraná.

 

Anabella Albornoz, integrante de Suma de Voluntades, habló sobre los objetivos del panel y la necesidad urgente de abordar el problema del narcotráfico desde una perspectiva integral. "El problema de narcotráfico ya no afecta solamente a la periferia, sino a toda la ciudadanía, por eso la idea es poder reflexionar y ponernos en acción todos para poder lograr soluciones concretas que no sean fragmentadas, sino políticas integrales. Para eso necesitamos construir de abajo hacia arriba con la comunidad", explicó a Elonce.

 

En cuanto a los oradores que participarán, mencionó a varios expertos en el tema: “la principal oradora es María Eloísa Quintero, que es especialista de Macrocriminalidad y especialista de la ONU. También Pablo Barbirotto, que es Juez Penal de Niños y Adolescentes; el juez Federal Leandro Ríos; el fiscal federal José Candioti; Horacio Correa del Hogar de Cristo y yo, de Suma de Voluntades", detalló. Además, explicó que estos oradores son fundamentales para abordar la problemática desde distintas perspectivas, especialmente la judicial y la internacional.

 

Mencionó que “tenemos muchas expectativas de esta charla, la verdad que es una situación que nos preocupa a todos los que trabajamos en territorio por el avance de la droga, sobre todo en el consumo en las infancias". Elonce.com

Narcotráfico e infancias: espacio de diálogo y debate

Temas:

Suma de Voluntades droga narcotráfico
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