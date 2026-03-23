Suma de Voluntades invita a la charla "Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana"

REDACCIÓN ELONCE
El 25 de marzo se llevará a cabo un panel sobre el narcotráfico, la infancia y la seguridad ciudadana. Anabella Albornoz, de Suma de Voluntades, que organiza el evento, detalló a Elonce los aspectos clave de la actividad.
Este 25 de marzo se desarrollará la charla "Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana", organizado por Suma de Voluntades. El evento cuenta con la colaboración del Colegio de la Abogacía y el Instituto Penal. Está destinada a toda la comunidad. Será a partir de las 16.30 en SUTEP, calle San Martín 1373, de Paraná.
Anabella Albornoz, integrante de Suma de Voluntades, habló sobre los objetivos del panel y la necesidad urgente de abordar el problema del narcotráfico desde una perspectiva integral. "El problema de narcotráfico ya no afecta solamente a la periferia, sino a toda la ciudadanía, por eso la idea es poder reflexionar y ponernos en acción todos para poder lograr soluciones concretas que no sean fragmentadas, sino políticas integrales. Para eso necesitamos construir de abajo hacia arriba con la comunidad", explicó a Elonce.
En cuanto a los oradores que participarán, mencionó a varios expertos en el tema: “la principal oradora es María Eloísa Quintero, que es especialista de Macrocriminalidad y especialista de la ONU. También Pablo Barbirotto, que es Juez Penal de Niños y Adolescentes; el juez Federal Leandro Ríos; el fiscal federal José Candioti; Horacio Correa del Hogar de Cristo y yo, de Suma de Voluntades", detalló. Además, explicó que estos oradores son fundamentales para abordar la problemática desde distintas perspectivas, especialmente la judicial y la internacional.
Mencionó que “tenemos muchas expectativas de esta charla, la verdad que es una situación que nos preocupa a todos los que trabajamos en territorio por el avance de la droga, sobre todo en el consumo en las infancias". Elonce.com