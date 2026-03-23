Confirman cambios en las frecuencias en los colectivos urbanos para este lunes y martes en Paraná

El servicio de colectivos urbanos en Paraná funciona este lunes 23 y martes 24 de marzo con frecuencia reducida, en el marco del día no laborable y el feriado nacional. La modalidad impacta en la cantidad de unidades en circulación y en los tiempos de espera, lo que generó consultas de usuarios en distintos puntos de la ciudad.

Desde la empresa San José, concesionaria del sistema, confirmaron que el esquema aplicado es el habitual para jornadas no laborales. “Hoy se trabaja como un día feriado, como un día domingo”, explicó el gerente Hugo Ruiz.

Menos unidades en circulación

El servicio se presta este lunes con 42 colectivos en la calle, una cifra inferior a la de un día hábil. En condiciones normales, el sistema cuenta con alrededor de 70 unidades, mientras que los fines de semana la frecuencia también se reduce.

Ante la consulta sobre la posibilidad de reforzar el servicio, desde la empresa indicaron que el esquema actual se mantiene sin modificaciones durante estas jornadas.

Colectivo úrbano.

Evaluación del funcionamiento

En cuanto al desempeño del sistema, Ruiz señaló a Elonce que el servicio viene mostrando una mejora en relación a meses anteriores y destacó una recuperación progresiva en la cantidad de pasajeros.

“El pasajero está aumentando respecto al uso del transporte público”, sostuvo, y consideró que el funcionamiento actual responde a lo programado, con cumplimiento de los recorridos establecidos.

Definiciones a cargo del municipio

El gerente también precisó que aspectos clave del sistema, como recorridos, paradas y tarifas, son definidos por el municipio. En ese sentido, explicó que las empresas operadoras no intervienen en esas decisiones, sino que ejecutan lo dispuesto por las autoridades.

Sobre el valor del boleto, aclaró que la empresa no tiene participación en su definición. “Nosotros no tenemos nada que ver con el precio”, afirmó.

De esta manera, el servicio de colectivos urbanos continuará con frecuencia reducida durante ambas jornadas, con un esquema similar al de domingos y feriados en la ciudad.