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Policiales Siniestro vial

Accidente entre un camión y una camioneta en Ruta Provincial 26 dejó un herido grave

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 12, cerca de Victoria, donde colisionaron un camión y una camioneta; el conductor del vehículo de menor porte fue hospitalizado con heridas de gravedad y podría ser trasladado a Paraná.

23 de Marzo de 2026
Camioneta accidentada en Ruta 26.
Camioneta accidentada en Ruta 26.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 12, cerca de Victoria, donde colisionaron un camión y una camioneta; el conductor del vehículo de menor porte fue hospitalizado con heridas de gravedad y podría ser trasladado a Paraná.

Un nuevo accidente se registró en la mañana de este lunes en la Ruta Provincial 26, cerca de Victoria, donde un choque frontal entre un camión y una camioneta dejó como saldo una persona con lesiones de gravedad.

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:45, a la altura del kilómetro 12, por causas que se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal especializado para asistir a los involucrados y relevar la escena.

 

 

Cómo ocurrió el choque

 

De acuerdo a la información oficial, el accidente involucró a un camión marca Iveco que transportaba maquinaria agrícola, conducido por un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, y una camioneta Ford EcoSport al mando de un joven de 27 años oriundo de la provincia de Santa Fe.

 

Ambos vehículos colisionaron de frente, lo que provocó importantes daños materiales y consecuencias de gravedad para el conductor de la camioneta.

 

Cami&oacute;n accidentado en Ruta 26.
Camión accidentado en Ruta 26.

 

Estado del herido

 

Tras el impacto, el conductor del vehículo de menor porte fue trasladado al Hospital Fermín Salaberry, donde se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave.

 

Según se indicó, el joven sufrió una fractura cráneo-facial, por lo que el equipo médico evalúa su posible derivación a la ciudad de Paraná para la realización de estudios de mayor complejidad.

 

Camioneta accidentada en Ruta 26.
Camioneta accidentada en Ruta 26.

 

Intervención y pericias

 

En el lugar del accidente trabajó personal de la División Policía Científica junto a efectivos de la Comisaría Antelo, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

 

 

La fiscalía en turno fue notificada y dispuso la continuidad de las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Temas:

Accidente ruta provincial 26 Victoria
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