El CEF Nº30 de Villaguay inició su ciclo lectivo con propuestas inclusivas

El CEF Nº30 de Villaguay dio inicio a su ciclo lectivo con una amplia propuesta de actividades orientadas a la promoción del deporte y la inclusión social. La institución, dependiente de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación, se consolida como un espacio de encuentro para distintas franjas etarias de la comunidad.

En este nuevo período, el CEF Nº30 de Villaguay ofrece iniciativas tanto para niños como para adultos mayores, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer los vínculos sociales a través de la actividad física.

Trabajo articulado con la comunidad

El desarrollo de las actividades se realiza en conjunto con diversas instituciones locales. Entre ellas, se destaca la participación de la Municipalidad de Villaguay, a través de la Dirección de Deportes, que colabora con equipamiento y sonido para eventos.

Además, el CEF Nº30 de Villaguay articula con el Centro de Jubilados Nacionales y Provinciales, así como con los clubes Sarmiento y Huracán, que ceden sus instalaciones para el dictado de clases.

El coordinador del centro, Esteban Crosa, valoró este trabajo conjunto y expresó: “Sin ellos no contaríamos con espacios para desarrollar nuestras actividades”.

CEF Nº30 de Villaguay.

Propuestas para adultos mayores

Una de las líneas de trabajo del CEF Nº30 de Villaguay está orientada a la gimnasia para personas mayores. Las clases se dictan los martes y jueves en el Centro de Jubilados Provinciales Los Aromos, y los miércoles y viernes en el Centro de Jubilados Nacionales.

En total, cerca de 90 adultos mayores participan de estas actividades, que buscan promover el bienestar físico y social.

Actividades para niños e inclusión

Otra de las propuestas es la iniciación deportiva, que se desarrolla en los clubes Sarmiento y Huracán. Allí participan distintos grupos, incluyendo uno integrado por niños con discapacidad, en una iniciativa que apunta a la inclusión a través del deporte.

Además, el área de educación física infantil se lleva adelante con la participación de niños de jardines municipales y de la Escuela Sarmiento, en jornadas que combinan juego, aprendizaje y actividad física.