Mejoraron la residencia estudiantil de una escuela agrotécnica en Nogoyá

La intervención se realizó en la escuela agrotécnica Nº 2 “La Carola” y buscó mejorar las condiciones de habitabilidad para estudiantes que residen en el lugar.
El Gobierno de Entre Ríos concretó trabajos edilicios en una residencia estudiantil ubicada en el departamento Nogoyá, en el marco de un plan de mejora de la infraestructura escolar. Las obras se llevaron adelante en la escuela agrotécnica Nº 2 “La Carola”, situada a ocho kilómetros de la ciudad.
La institución alberga a más de 200 alumnos provenientes de distintas localidades. Cuenta con sectores educativos, productivos y administrativos, y cumple un rol clave en la formación de jóvenes de la región. En este contexto, la intervención apuntó a optimizar las condiciones de los espacios donde los estudiantes residen durante la semana.
La obra demandó una inversión provincial de 38 millones de pesos. Los trabajos se concentraron en el área residencial, un sector de aproximadamente 180 metros cuadrados donde viven 16 estudiantes. Este espacio es considerado estratégico para garantizar la continuidad educativa.
Mejoras en dormitorios y servicios
Las tareas incluyeron la refuncionalización de dormitorios y sanitarios. Se realizó la renovación de cañerías de agua y desagües, además del recambio de artefactos, pisos y revestimientos. También se incorporaron nuevos cielorrasos para mejorar las condiciones de habitabilidad.
En paralelo, se avanzó en la modernización del sistema eléctrico. Se instaló un nuevo tablero seccional, disyuntor diferencial y luminarias LED. Estas mejoras permiten mayor seguridad y eficiencia energética en el edificio.
Además, se construyó una cabina exterior para reubicar los termotanques eléctricos. Esto optimiza el funcionamiento de las duchas y mejora el uso de los servicios. También se colocaron nuevas aberturas para reforzar la seguridad y el confort.
Apuesta a la educación rural
Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura destacaron que estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida. El objetivo es garantizar espacios adecuados para el desarrollo educativo de los estudiantes en el departamento Nogoyá.
El ministro Hernán Jacob señaló que este tipo de obras permiten mejorar las condiciones de permanencia en las instituciones. Además, remarcó la importancia de acompañar las trayectorias educativas con infraestructura adecuada.
La residencia estudiantil cumple un rol fundamental para jóvenes que deben trasladarse desde otras localidades. En ese sentido, las mejoras buscan fortalecer el acceso y la continuidad en la educación agrotécnica en Nogoyá.