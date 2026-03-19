Internos restauraron mobiliario escolar en la Escuela Nº 4 de Gualeguay

El trabajo de restauración y adecuación de mobiliario escolar se realizó desde la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay destinado a la Escuela Primaria Nº 4 Pablo Pizzurno, lo que permitió mejorar las condiciones de uso y optimizar los espacios dentro de las aulas.
El trabajo de restauración y adecuación de mobiliario escolar se realizó desde la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay destinado a la Escuela Primaria Nº 4 Pablo Pizzurno, lo que permitió mejorar las condiciones de uso y optimizar los espacios dentro de las aulas.
En el edificio de la institución también funciona la Escuela Secundaria Nº 10 Humberto Pevico. La directora de la escuela primaria, Marisa Weinmeister, explicó que parte del mobiliario presentaba un importante deterioro producto del uso y del paso del tiempo.
Mesas con pintura desgastada, sectores oxidados y otras fuera de servicio formaban parte del equipamiento disponible en la institución, lo que dificulta su utilización cotidiana en las aulas.
Ante esta situación, el equipo directivo, junto con la cooperadora escolar y a partir de una donación privada, impulsó un proyecto de restauración que permitió recuperar una parte significativa del mobiliario.
Los trabajos se llevaron adelante en articulación con la Unidad Penal de Gualeguay, donde funcionan talleres de herrería y carpintería. En ese ámbito se limpiaron estructuras, se repararon piezas y se reemplazaron superficies de melamina en varias mesas.
Además, se reconstruyeron partes deterioradas, como los apoyos para útiles escolares, y se reacondicionaron mesas que presentaban óxido y pintura muy desgastada. Tras el proceso de restauración, el mobiliario fue nuevamente pintado.
El trabajo también permitió recuperar mesas que se encontraban guardadas en un depósito de la institución y que habían dejado de utilizarse debido a su estado. Luego de las reparaciones, volvieron a incorporarse al uso cotidiano dentro de las aulas.
En paralelo, se realizaron adaptaciones en las dimensiones de algunas mesas, reduciendo aproximadamente 15 centímetros su ancho mediante corte y nueva soldadura. Esta modificación permitió reorganizar mejor el espacio dentro de las aulas y facilitar la circulación docente, mejorando así las condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.