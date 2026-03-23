No hay edad para cumplir los sueños: a los 100 años abuela entrerriana conoció la Bombonera

Haydee “Negrita” Dalzotto celebró su centenario rodeada de su familia y viajó desde Entre Ríos a Buenos Aires para cumplir un anhelo de toda la vida.
Una abuela entrerriana celebró sus 100 años de vida y logró cumplir uno de sus mayores sueños: conocer la Bombonera. Se trata de Haydee Rufina Dalzotto de Drewanz, conocida como “Negrita”, oriunda de Colonia Ensanche Sauce, ejido rural de Santa Ana, quien vivió un emotivo fin de semana junto a su familia.
El festejo tuvo momentos especiales, pero uno de los más destacados fue el viaje a Buenos Aires, donde sus familiares la acompañaron para visitar el estadio de Boca Juniors. “Acá estamos cumpliendo su sueño. Fue un domingo de fiesta, de alegría, de sueño cumplido”, expresó Mirian Reniero en su perfil de Instagram.
Durante la visita, Haydee no ocultó su emoción y aseguró: “Una cosa que nunca pensé que iba a conocer”, al tiempo que destacó el esfuerzo de sus familiares para concretar el viaje.
Un cumpleaños inolvidable
La celebración fue aún más especial cuando, en uno de los palcos del estadio, le cantaron el feliz cumpleaños, en una jornada cargada de emoción y alegría para toda la familia.
El pasado martes 10 de marzo, Haydee cumplió sus 100 años, rodeada de afectos en su hogar. En ese marco, recibió la visita del intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, y le entregaron una placa recordatoria y un ramo de flores.
Desde el municipio destacaron su historia de vida y el vínculo con la comunidad. “La ‘Negrita Drewanz’, como la conocen todos en la zona, lleva una vida llena de familia, de trabajo, de lucha, de alegrías. Una vida que ha dejado huellas en cada persona que tuvo, y tiene, la suerte de conocerla”, señalaron.
Asimismo, resaltaron que “ella representa la ternura, fortaleza y sabiduría que sólo dan los años vividos con el corazón. Su presencia es parte de nuestra historia, nuestra comunidad y nuestras familias”.
La historia de Haydee se convirtió en un ejemplo de vida y en una muestra de que los sueños pueden cumplirse a cualquier edad. A sus 100 años, la entrerriana celebró rodeada de su familia y vivió una experiencia que quedará grabada en su memoria.