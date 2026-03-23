Proponen cerrar supermercados los domingos para priorizar el descanso familiar en ciudad bonaerense

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta para cerrar supermercados los domingos volvió a instalarse en la agenda pública con apoyo mayoritario de comerciantes, aunque enfrenta resistencia de grandes cadenas. Buscan implementar una prueba piloto.
La propuesta para cerrar supermercados los domingos volvió a instalarse en la agenda pública en la ciudad bonaerense de Bragado, donde el Sindicato de Empleados de Comercio impulsó una iniciativa que busca garantizar el descanso de los trabajadores y fomentar el tiempo en familia.
El planteo, que tiene antecedentes desde 1989, fue retomado en una reunión reciente con autoridades del Ministerio de Trabajo, de la que participaron representantes del Centro Unión Comercial e Industrial (CUCI), supermercados orientales y grandes cadenas del distrito.
“Lo que pedimos es que el domingo no se abra, porque es un día para la familia. No es lo mismo tener franco un martes o un miércoles que un domingo, cuando se reúne toda la familia”, expresó el dirigente sindical Pedro Monguillot en declaraciones públicas.
Amplio respaldo, pero sin unanimidad
Según detalló el gremialista, la propuesta para cerrar supermercados los domingos cuenta con un respaldo cercano al 90% de los comerciantes locales, incluyendo a los supermercados orientales, quienes en esta ocasión impulsaron activamente el reclamo.
Sin embargo, el consenso no fue total. Las cadenas La Anónima y Maxiconsumo decidieron no acompañar la iniciativa, lo que generó malestar entre el resto de los participantes del encuentro.
“El 90% está a favor, pero los dos supermercados más grandes no”, resumió Monguillot, al señalar que la postura de estas empresas constituye el principal obstáculo para avanzar con una implementación uniforme en toda la ciudad.
Propuesta de prueba piloto
Ante la falta de acuerdo pleno, las partes comenzaron a evaluar alternativas intermedias para destrabar el conflicto. En ese sentido, se analiza la posibilidad de implementar una prueba piloto de seis meses.
La iniciativa contemplaría un cierre parcial de los supermercados los domingos a partir del mediodía, lo que permitiría evaluar el impacto real de la medida en el consumo y las ventas.
Además, el esquema busca garantizar al menos media jornada de descanso para los trabajadores del sector y encontrar un equilibrio entre las necesidades comerciales y el derecho al ocio, publicó IProfesional.
Próximos pasos y posible impacto
En las próximas semanas continuarán las reuniones entre el sindicato, los comerciantes y el Ministerio de Trabajo para definir detalles operativos, como horarios y posibles excepciones.
De prosperar, la propuesta para cerrar supermercados los domingos podría convertir a Bragado en un caso testigo dentro de la provincia de Buenos Aires.
El debate reabre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la actividad económica, los hábitos de consumo y el derecho al descanso, en un contexto donde distintas localidades analizan medidas similares para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.