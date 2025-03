Choque en avenida Ramírez: un auto impactó a otro que salía de estacionamiento

Un accidente de tránsito se produjo esta tarde, en avenida Ramírez al 1500, entre calles Colón y La Paz, de la capital entrerriana. El siniestro vial, sucedió en la mano que va de norte a sur, e involucró a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado y a un Citroën C4, que circulaba por la avenida.

Choque en avenida Ramírez. (Elonce)

Según pudo conocer Elonce, el Citroën C4 impactó a Chevrolet Corsa, cuando el último, intentó salir repentinamente del estacionamiento y el conductor del C4, no pudo esquivarlo para evitar el impacto, ya que otro vehículo circulaba a la par del mismo.

El conductor del Citroën C4 dialogó con Elonce y explicó cómo sucedió el siniestro vial. “Venía circulando por avenida Ramírez, de norte a sur, y el auto que estaba estacionado (Chevrolet Corsa) sale para transitar por la avenida. Aparentemente, no me ve y no pude evitar chocarlo del lado del conductor”, señaló.

Asimismo, aclaró que “el otro conductor me dijo que no me vio y yo tampoco, me sorprendí. Cuando yo lo vi, ya vino el choque”, dijo a Elonce. El hombre contó que no sufrió heridas, pero su vehículo registró daños en “la rueda delantera derecha, el paragolpe delantero y seguramente, tenía algún problema en la caja”, sostuvo.

“Hicimos la denuncia en el seguro y estamos esperando la grúa para trasladarlo”, relató a Elonce y agregó que “las personas que se trasladaban en el otro vehículo, sufrieron raspones y heridas menores”, indicó el conductor del Citroën.

Debe tenerse en cuenta, que gran cantidad de vehículos transitan por la zona en el horario en el que ocurrió el accidente. Además, muchos autos estacionan repentinamente a la sede bancaria que se encuentra en la zona. Muchas veces, se dan discusiones y reiterados bocinazos, se escuchan durante todo el día, por las imprudentes maniobras que se realizan para estacionar cerca del banco.

Cabe recordar que días atrás, más precisamente, el pasado miércoles, se produjo un choque en cadena sobre avenida Ramírez, en la misma zona donde ocurrió el accidente de tránsito este lunes.