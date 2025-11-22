Chocaron dos autos en una esquina sin semáforos de la zona sur de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Colisionaron dos automóviles en la esquina de calles Pablo Crausaz y General Espejo, durante la mañana de este sábado en la zona sur de Paraná. Se trató de un Honda Civic gris y un Fiat Siena blanco, que terminó sobre el descampado de esa intersección.
De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el Civic transitaba por calle Pablo Crausaz en sentido este a oeste, mientras que el Siena lo hacía de sur a norte cuando se produjo el violento impacto, que dejó importantes daños materiales. En primera instancia, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.
Vecinos apuntaron a Elonce que los conductores transitan a alta velocidad por la pendiente de calle Crausaz y, según acusan, no frenan ni aminoran su marcha para atravesar General Espejo.
La colisión no requirió la intervención del personal policial ni el corte al tránsito vehicular en la zona.