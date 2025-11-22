 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Chocaron dos autos en una esquina sin semáforos de la zona sur de Paraná

Se trató de un Honda Civic gris y un Fiat Siena blanco, que terminó sobre el descampado de la intersección de calles Pablo Crausaz y General Espejo. En primera instancia, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

22 de Noviembre de 2025
Choque en esquina de Paraná
Choque en esquina de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Se trató de un Honda Civic gris y un Fiat Siena blanco, que terminó sobre el descampado de la intersección de calles Pablo Crausaz y General Espejo. En primera instancia, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Colisionaron dos automóviles en la esquina de calles Pablo Crausaz y General Espejo, durante la mañana de este sábado en la zona sur de Paraná. Se trató de un Honda Civic gris y un Fiat Siena blanco, que terminó sobre el descampado de esa intersección.

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el Civic transitaba por calle Pablo Crausaz en sentido este a oeste, mientras que el Siena lo hacía de sur a norte cuando se produjo el violento impacto, que dejó importantes daños materiales. En primera instancia, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

 

Vecinos apuntaron a Elonce que los conductores transitan a alta velocidad por la pendiente de calle Crausaz y, según acusan, no frenan ni aminoran su marcha para atravesar General Espejo.

La colisión no requirió la intervención del personal policial ni el corte al tránsito vehicular en la zona.

Temas:

Paraná accidente de tránsito siniestro vial Choque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso