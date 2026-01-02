 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Investigan las circunstancias del accidente

Una mujer fue hospitalizada tras caer del techo de su casa en Nogoyá

Una mujer de 25 años fue trasladada desde Nogoyá al hospital San Martín de Paraná luego de caer de un techo durante la madrugada de Fin de Año. Presentó fractura de pelvis y otras lesiones, y la Fiscalía inició una causa judicial para establecer las circunstancias del hecho.

2 de Enero de 2026
Hospital San Martin de Paraná
Hospital San Martin de Paraná Foto: archivo Elonce

Una mujer de 25 años resultó gravemente lesionada tras caer desde el techo de una vivienda durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre en Nogoyá. El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en el barrio San Miguel y motivó la intervención del personal policial y sanitario.

 

Según se informó, una vecina se comunicó con el sistema de emergencias 911 al advertir que una mujer se encontraba tendida en el patio de su vivienda. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de una joven de 25 años, quien se encontraba consciente al momento de la asistencia.

 

De acuerdo con lo manifestado por la propia mujer a los efectivos, la caída se habría producido de manera accidental, indicando que cayó sola desde el techo. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se activó el protocolo correspondiente.

 

Atención médica e investigación

 

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde los profesionales de la salud constataron que presentaba una fractura de pelvis, además de otras lesiones de menor consideración. La paciente quedó internada para su evaluación y tratamiento.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, se dio intervención a la División Policía Científica y a personal de la Comisaría Sur, quienes realizaron las tareas correspondientes en el lugar del hecho.

 

Las autoridades iniciaron una causa judicial con el objetivo de establecer las formas y circunstancias en las que la mujer resultó lesionada, mientras continuaban las actuaciones policiales y judiciales de rigor.

Temas:

accidente en Nogoyá
