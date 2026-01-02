 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Salarios de empleados de comercio: escalas y montos en enero 2026

Los empleados de comercio perciben en enero de 2026 nuevos haberes con aumento porcentual y suma fija, según lo establecido en la última paritaria del sector.

2 de Enero de 2026
Cuánto perciben los empleados de comercio en enero 2026
Cuánto perciben los empleados de comercio en enero 2026

Los empleados de comercio perciben en enero de 2026 nuevos haberes con aumento porcentual y suma fija, según lo establecido en la última paritaria del sector.

Los empleados de comercio cobrarán en enero de 2026 una suma fija adicional a sus haberes del mes, debido al más reciente acuerdo paritario, que establece la entrega de $60.000 hasta el mes de marzo.

 

“El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre del 2025, la misma suma se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026″, señala el comunicado oficial del sindicato.

 

En los últimos meses de 2025, estos trabajadores recibieron una suma no remunerativa que se extendió durante el segundo semestre. Con el nuevo acuerdo, esa cifra se mantiene hasta marzo de 2026.

 

“Asimismo, la suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026″, señala el acuerdo paritario.

 

Teniendo en cuenta la entrega de las sumas fijas de $40.000 y de $60.000; los valores totales que percibe cada categoría a partir del mes de enero de 2026 son los siguientes:

 

Categorías y montos para enero

 

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Cajeros A: $1.171.091

Cajeros B: $1.176.448

Cajeros C: $1.183.333

Auxiliar A: $1.171.091

Auxiliar B: $1.178.740

Auxiliar C: $1.203.985

Auxiliar Especializado A: $1.180.274

Auxiliar Especializado B: $1.194.041

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519

 

Actualizaciones

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de marzo de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".

 

Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, los montos que anteceden no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

 

Sumas fijas en 2026

  • Enero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
  • Febrero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
  • Marzo: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
  • Abril: las sumas se incorporan a las escalas básicas

Temas:

empleados de comercio salarios enero 2026 bono suma fija sueldos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso