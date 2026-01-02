Salarios de empleados de comercio: escalas y montos en enero 2026

Los empleados de comercio perciben en enero de 2026 nuevos haberes con aumento porcentual y suma fija, según lo establecido en la última paritaria del sector.
Los empleados de comercio cobrarán en enero de 2026 una suma fija adicional a sus haberes del mes, debido al más reciente acuerdo paritario, que establece la entrega de $60.000 hasta el mes de marzo.
“El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante el mes de diciembre del 2025, la misma suma se abonará durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, incorporándose en escalas básicas en el mes de abril del 2026″, señala el comunicado oficial del sindicato.
En los últimos meses de 2025, estos trabajadores recibieron una suma no remunerativa que se extendió durante el segundo semestre. Con el nuevo acuerdo, esa cifra se mantiene hasta marzo de 2026.
“Asimismo, la suma de $40.000, que debía incorporarse a los salarios básicos del mes de enero 2026, se seguirá otorgando durante los meses de enero, febrero y marzo 2026 incorporándose a las escalas salariales básicas en el mes de abril del 2026″, señala el acuerdo paritario.
Teniendo en cuenta la entrega de las sumas fijas de $40.000 y de $60.000; los valores totales que percibe cada categoría a partir del mes de enero de 2026 son los siguientes:
Categorías y montos para enero
Maestranza A: $1.155.795
Maestranza B: $1.158.852
Maestranza C: $1.169.560
Administrativo A: $1.167.268
Administrativo B: $1.171.860
Administrativo C: $1.176.448
Administrativo D: $1.190.218
Administrativo E: $1.201.690
Administrativo F: $1.218.519
Cajeros A: $1.171.091
Cajeros B: $1.176.448
Cajeros C: $1.183.333
Auxiliar A: $1.171.091
Auxiliar B: $1.178.740
Auxiliar C: $1.203.985
Auxiliar Especializado A: $1.180.274
Auxiliar Especializado B: $1.194.041
Vendedor A: $1.171.091
Vendedor B: $1.194.044
Vendedor C: $1.201.690
Vendedor D: $1.218.519
Actualizaciones
Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de marzo de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".
Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, los montos que anteceden no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
Sumas fijas en 2026
- Enero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Febrero: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Marzo: suma fija de $40.000 + suma fija de $60.000
- Abril: las sumas se incorporan a las escalas básicas