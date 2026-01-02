Viento del sureste trajo el ansiado alivio tras días de temperaturas sofocantes

Luego de varios días con temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, este viernes por la mañana se produjo un esperado cambio en las condiciones del tiempo. Pasadas las 8, un viento fresco proveniente del sector sureste comenzó a sentirse con mayor intensidad y trajo alivio tras jornadas agobiantes.

El fenómeno se registró luego de un 1º de enero sofocante, similar a los últimos días de 2025, cuando el calor persistente y la humedad elevada marcaron la sensación térmica. Con el ingreso del viento del sureste, la temperatura descendió de manera gradual y también se redujo el porcentaje de humedad ambiente.

Este cambio respondió a la llegada de sistemas frontales desde el sur del país, que comenzaron a modificar el escenario meteorológico en la región central de Argentina. Este proceso dio inicio a un período caracterizado por alternancia entre calor residual, mayor inestabilidad y jornadas ventosas.

Tiempo para este fin de semana

Sucesión de frentes fríos

El primer frente frío ingresó en simultáneo con el inicio de 2026 en el centro del país. A este sistema le siguieron otros dos frentes, que refuerzan el cambio de masa de aire. El segundo frente avanzó durante la tarde y la noche del jueves 1º de enero y fue el responsable del aumento del viento y de la emisión de alertas en el sur bonaerense y el nordeste patagónico.

De acuerdo a lo explicado por el especialista Saldivar, este segundo pulso de aire frío provocó un descenso más notorio de la temperatura con el que comenzó el nuevo año. Además, pudo generar eventos aislados de precipitación en sectores del este bonaerense, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires, y aportó condiciones más ventosas en gran parte de la zona central del país durante el viernes.

“El segundo frente estuvo acompañado por un nuevo ingreso de aire frío que marcó el descenso térmico más evidente del arranque de 2026”, explicó el especialista, al referirse al comportamiento del sistema frontal.

Tiempo para el fin de semana

Lo que viene para los próximos días

En tanto, el tercer frente frío esta previsto para atravesar el centro del país durante el sábado. Este sistema aportaría tiempo muy ventoso, con ráfagas intensas y un descenso adicional de las temperaturas.

Según el pronóstico, las mínimas se ubicarían entre los 12 y 16 grados, mientras que las máximas no superarían los 26 grados en el centro-este del país. En el norte argentino, en cambio, no se esperaba un descenso térmico tan marcado.

Cómo estará el fin de semana

El primer fin de semana de 2026 se presentará con un marcado descenso térmico, ofreciendo dos jornadas más agradables tras la ola de calor.

Sábado: cielo parcialmente nublado, con temperaturas en descenso. Se espera una mínima de 17°C y una máxima de 31°C. El viento será leve a moderado del sur, con posibles ráfagas fuertes.

Domingo: cielo despejado, mínima de 19°C y máxima de 34°C, con viento leve del sector sur.