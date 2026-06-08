Camionero quedó atrapado dos horas tras un choque con acoplado en la Autovía 12

El choque en la Autovía 12 movilizó durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes a numerosos equipos de emergencia en la zona de Brazo Largo, donde un camionero permaneció atrapado durante aproximadamente dos horas dentro de la cabina de su vehículo tras un accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió cerca del kilómetro 126 de la Autovía 12 y fue reportado a las 22:37. Según se informó, se trató de un choque por alcance que involucró a vehículos de carga y provocó el desprendimiento de un acoplado.

Ante la gravedad de la situación, Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar con el Móvil 24 tras recibir el alerta sobre un accidente con posibles personas lesionadas.

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Complejo operativo de rescate

Las tareas para liberar al conductor demandaron cerca de dos horas debido a que había quedado atrapado dentro de la cabina del camión como consecuencia del fuerte impacto.

Del operativo participaron dos unidades de Bomberos Voluntarios de Ceibas y una dotación proveniente de Zárate, que trabajaron de manera coordinada para rescatar al chofer y asegurar la zona afectada por el accidente.

Además, intervinieron efectivos de la Policía de Ceibas, Policía de Islas y Caminera Brazo Largo, junto con personal de Criminalística que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.

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Participación de múltiples organismos

También prestaron colaboración efectivos de Gendarmería Nacional con asiento en Ceibas, personal sanitario a bordo de una ambulancia del Centro de Salud de Brazo Largo y equipos de asistencia vial.

A las tareas se sumaron el servicio de auxilio enviado desde el peaje y una cuadrilla de la concesionaria de la autopista, que trabajó en la limpieza de la calzada y en la remoción de los elementos afectados por el impacto.

Una vez finalizadas las tareas de rescate, asistencia y seguridad vial, las unidades de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresaron a su base operativa.

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Investigación del accidente

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el estado de salud del camionero rescatado ni sobre la existencia de otras personas lesionadas en el hecho.

Las autoridades continuaban con las pericias para establecer la mecánica del accidente y determinar las causas que provocaron el choque por alcance en uno de los corredores viales más transitados de la región.

El operativo se extendió durante varias horas y permitió liberar al conductor atrapado, restablecer las condiciones de seguridad en la autovía y normalizar progresivamente la circulación vehicular en el sector afectado.