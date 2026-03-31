 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Buscan a un hombre que está desaparecido en Lucas González

Fernando Rosenberger, de 34 años, fue visto por última vez el lunes, cuando se trasladaba en una camioneta Ford Ranger gris. Su familia pide datos urgentes para localizarlo.

31 de Marzo de 2026
Fernando Rosenberger
Fernando Rosenberger

Fernando Rosenberger, de 34 años, fue visto por última vez el lunes, cuando se trasladaba en una camioneta Ford Ranger gris. Su familia pide datos urgentes para localizarlo.

Buscan intensamente a Fernando Rosenberger, un hombre de 34 años que se encuentra desaparecido en la localidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá.

 

Su familia radicó la denuncia correspondiente y lanzó un pedido de ayuda a la comunidad con el objetivo de obtener cualquier información que permita dar con su paradero.

 

Rosenberger fue visto por última vez este lunes y se trasladaría en una camioneta Ford Ranger de color gris. Desde entonces, no se han tenido novedades sobre su ubicación, lo que generó creciente preocupación entre sus allegados.

 

A través de redes sociales, familiares y amigos difundieron el caso solicitando colaboración: "Por favor, avisen a las autoridades", expresaron, apelando a cualquier persona que pueda aportar datos relevantes.

 

Tras la denuncia formal, la Policía de Entre Ríos activó el protocolo de búsqueda de personas, notificando a todas las departamentales y puestos camineros de la provincia para intensificar los operativos.

 

Ante cualquier información, se solicita comunicarse de inmediato con los números de emergencia 911 o 101 (Comando Radioeléctrico), o bien acercarse a la comisaría más cercana.

Temas:

Fernando Rosenberger Desaparecido paradero búsqueda Lucas González
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso