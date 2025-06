Brutal golpiza a hombre hipoacúsico: conmovedora carta de su madre que exige justicia

Madre de hombre sordomudo brutalmente golpeado exige justicia. Un hecho de extrema violencia conmocionó a la comunidad de San Jaime de la Frontera, en el norte entrerriano, dio cuenta Elonce. Claudio Sebastián Pereyra, un joven de 32 años con discapacidad auditiva y del habla, fue salvajemente golpeado por tres hombres que, además, le sustrajeron el teléfono celular y dinero en efectivo. La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de junio, en la plaza Encuentros del barrio San Cayetano.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue encontrada inconsciente en la vía pública y trasladada en ambulancia al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, que incluyeron fracturas en el malar y el tabique nasal, fue derivado al Hospital Masvernat de Concordia para una atención de mayor complejidad.

Delincuentes identificados

La Comisaría Nº 15 de San Jaime de la Frontera, en coordinación con la Unidad Fiscal de Chajarí, inició una investigación que incluyó entrevistas a testigos y análisis de registros fílmicos. Con esos elementos, se solicitó la realización de tres allanamientos en viviendas de la localidad, donde residirían los presuntos agresores.

Durante los operativos se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los atacantes al momento de la agresión. Los sospechosos fueron debidamente identificados, todos mayores de edad, y quedaron supeditados a una causa judicial por los delitos de robo y lesiones graves, cometidos en perjuicio de una persona con discapacidad.

A pesar de los avances en la causa, hasta el momento no se han concretado detenciones. La familia de la víctima expresó su preocupación por la falta de imputaciones firmes a los acusados.

“Escribo esto con el corazón roto”

Alicia, la madre de Claudio, publicó una carta en sus redes sociales donde reclamó justicia y expresó su indignación por lo ocurrido. “Escribo esto con el corazón roto, bronca y un nudo en la garganta, porque lo que le pasó a mi hijo no puede quedar en silencio, y mucho menos impune”, manifestó.

“Claudio es sordomudo. No escucha y no habla, pero entiende y se hace entender con mucho amor. Es una persona muy buena, respetuosa y querida por todos en el pueblo. Nunca molestó a nadie. Sin embargo, estos tres cobardes lo agredieron brutalmente para robarle el celular y dinero, dejándolo tirado y solo, sin ningún cargo de conciencia”, describió Alicia.

La madre también cuestionó la falta de acción judicial: “Hasta el día de hoy la justicia no hizo nada, porque dicen que no hay pruebas contundentes. Si mi hijo reconoce a los tres atacantes que lo golpearon. Además, hay imágenes de cómo lo dejaron”.

Un pedido urgente ante la falta de respuestas

En su emotiva carta, Alicia expresó: “La justicia debería cuidar a los inocentes, no proteger a los violentos. Ahora ellos andan en la calle como si no hubieran hecho nada. Como madre, me duele el alma ver a mi hijo lastimado, asustado y sin entender por qué le hicieron eso”.

“Hoy fue Claudio, pero mañana puede ser cualquier otro chico, cualquier otra persona. Pido, con todo el amor y la fuerza que tiene una madre, que se haga justicia”, concluyó.

El caso continúa bajo investigación, con los agresores identificados, pero en libertad. La comunidad de San Jaime de la Frontera, conmovida por el hecho, acompaña el reclamo de la familia, mientras se esperan definiciones de la justicia.