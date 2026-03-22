Asesinaron a balazos a un productor para robarle la camioneta en Corrientes

Una banda de delincuentes asaltó y mató a un productor ganadero de la zona rural del Paraje Yurucuá, cerca de la localidad correntina de La Cruz. La victima recibió al menos tres impactos de bala, cuando intentó impedir el atraco en su campo, donde vivía con su esposa.
Asalto y muerte en Corrientes. Una banda de delincuentes asaltó y mató a un productor ganadero de la zona rural del Paraje Yurucuá, cerca de la localidad correntina de La Cruz. La victima de apellido Díaz, pero conocidos por todos en el pueblo como "Potoí", recibió al menos tres impactos de bala, cuando intentó impedir el atraco en su campito, donde vivía con su esposa.
La mujer fue golpeada y luego raptada por la misma banda, que la dejó abandonada en la ruta provincial 145, entre La Cruz y Yapeyú, donde durante la mañana del sábado la encontró un vecino.
La Policía, halló la Ford Ranger gris perteneciente a Diaz, que habían robado los delincuentes para fugarse, publicó Radio Dos.
Según trascendió, los asesinos se llevaron una cifra cercana a los $2.5 millones de pesos, unos celulares y algunas joyas de la mujer, para luego huir. Se cree que la banda habría asaltado también durante su escape, a un camionero estacionado a las afueras de la ciudad.
Ante el caso, la Policía de Corrientes inició un operativo en la zona y trabaja sobre distintas líneas investigativas. De acuerdo a los primeros datos, habría al menos tres personas involucradas en el hecho.
Una de las hipótesis, apunta a un asalto preparado y con información muy precisa.
La causa se encuentra en etapa de investigación, con intervención de la Justicia, que busca esclarecer lo ocurrido y dar con los autores del crimen.
Tas el cruento hecho de sangre, la Sociedad Rural de La Cruz emitió un comunicado en el que expresó repudio por lo ocurrido y manifestó su apoyo a la familia de la víctima en este difícil momento.