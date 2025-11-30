Amenazó a su pareja y se llevó a su hijo de 4 años en Concordia: rescataron al menor y detuvieron al joven

REDACCIÓN ELONCE
Una joven mujer denunció que su pareja huyó con su hijo de 4 años y amenazó con atentar contra la integridad del niño. Efectivos policiales rescataron al menor y detuvieron al joven padre que se lo había llevado en Concordia.
Un grave episodio de violencia familiar derivó este sábado en la detención de un joven de 21 años, luego de que amenazara a su pareja y se retirara con su hijo de 4 años, generando preocupación por la integridad del niño en la ciudad de Concordia.
El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando una mujer de 23 años denunció que, tras una fuerte discusión, su pareja la amenazó y se retiró del domicilio llevándose al menor, advirtiendo que podría causarle daño.
Minutos después, la denunciante tomó conocimiento de que el hombre se encontraba con el niño en una vivienda perteneciente a familiares del agresor.
Ante esta información, personal de la Comisaría Primera junto a los móviles de la Comisaría de Minoridad de Concordia, se dirigieron al domicilio señalado. Al arribar, los funcionarios policiales intentaron dialogar con el joven, quien se resistió dentro de la vivienda y continuó profiriendo amenazas.
Rescate del niño y detención
Tras varios minutos de intervención, los efectivos lograron reducir y aprehender al individuo, garantizando la seguridad del niño. El menor fue trasladado a sanidad para su evaluación médica y posteriormente, restituido a su madre, confirmaron fuentes policiales.
El fiscal en turno, Dr. Jaume, dispuso la aprehensión del joven de 21 años por los delitos de amenazas y sustracción de un menor, quedando a disposición de la Justicia.