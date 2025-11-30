 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Amenazas y retención indebida de un niño

Amenazó a su pareja y se llevó a su hijo de 4 años en Concordia: rescataron al menor y detuvieron al joven

Una joven mujer denunció que su pareja huyó con su hijo de 4 años y amenazó con atentar contra la integridad del niño. Efectivos policiales rescataron al menor y detuvieron al joven padre que se lo había llevado en Concordia.

30 de Noviembre de 2025
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Una joven mujer denunció que su pareja huyó con su hijo de 4 años y amenazó con atentar contra la integridad del niño. Efectivos policiales rescataron al menor y detuvieron al joven padre que se lo había llevado en Concordia.

Un grave episodio de violencia familiar derivó este sábado en la detención de un joven de 21 años, luego de que amenazara a su pareja y se retirara con su hijo de 4 años, generando preocupación por la integridad del niño en la ciudad de Concordia.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando una mujer de 23 años denunció que, tras una fuerte discusión, su pareja la amenazó y se retiró del domicilio llevándose al menor, advirtiendo que podría causarle daño.

Minutos después, la denunciante tomó conocimiento de que el hombre se encontraba con el niño en una vivienda perteneciente a familiares del agresor.

Ante esta información, personal de la Comisaría Primera junto a los móviles de la Comisaría de Minoridad de Concordia, se dirigieron al domicilio señalado. Al arribar, los funcionarios policiales intentaron dialogar con el joven, quien se resistió dentro de la vivienda y continuó profiriendo amenazas.

 

Rescate del niño y detención

 

Tras varios minutos de intervención, los efectivos lograron reducir y aprehender al individuo, garantizando la seguridad del niño. El menor fue trasladado a sanidad para su evaluación médica y posteriormente, restituido a su madre, confirmaron fuentes policiales.

 

El fiscal en turno, Dr. Jaume, dispuso la aprehensión del joven de 21 años por los delitos de amenazas y sustracción de un menor, quedando a disposición de la Justicia.

Temas:

Concordia violencia familiar mujer padre
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso