Allanamientos en Colón y San José: secuestraron armas de grueso calibre

Los allanamientos en Colón y en el barrio El Brillante de San José dejaron un importante secuestro de armas y la identificación de los involucrados en una causa en trámite.
En el marco de una causa en investigación, dos allanamientos en Colón y en el barrio El Brillante de San José fueron ejecutados este domingo por personal policial de la Jefatura Departamental, en conjunto con la Dirección de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Colón. Ambos procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías local, culminaron con resultados considerados relevantes.
El primero de los operativos tuvo lugar en una vivienda situada en inmediaciones de las calles Jorge Brum y 2 de Abril, en la zona del barrio El Brillante, perteneciente a la localidad de San José. Allí, los agentes ingresaron con autorización judicial y llevaron adelante un registro minucioso del domicilio, en busca de elementos vinculados a la causa que motivó la intervención.
El segundo procedimiento se desarrolló en una casa ubicada en cercanías de calle Urquiza al 120, ya dentro de la ciudad de Colón. Según fuentes policiales, ambos lugares se encontraban bajo observación desde hacía varios días, en función de las líneas investigativas que maneja la Fiscalía interviniente.
Armas de grueso calibre, silenciador y cartuchería
Como resultado de los allanamientos en Colón, los policías secuestraron un importante arsenal compuesto por distintas armas largas y municiones. Entre lo incautado figura un rifle calibre .22 marca Rossi, con dos almacenes cargadores, además de dos fusiles calibre .308, uno de ellos de la misma marca y el otro identificado como Maverick, ambos equipados con mira telescópica de precisión.
También se halló un silenciador y cartuchería de diversos calibres, cuya cantidad y tipo no fueron detallados por el personal actuante, aunque se presume que pertenecían a los mismos armamentos secuestrados. El hallazgo de estos elementos fue considerado “favorable para la investigación”, según indicaron fuentes policiales.
Este tipo de equipo, especialmente los fusiles de calibre .308 con ópticas y silenciador, constituye material de alta capacidad de alcance y daño, por lo que su tenencia ilegal suele ser objeto de especial atención dentro de las investigaciones penales vinculadas a delitos complejos o a infracciones a la ley de armas y explosivos.
Identificación de los involucrados y medidas de la Fiscalía
Una vez concluidos los procedimientos, y tras dar intervención formal a la Fiscalía a cargo del caso, se dispuso el secuestro de todos los elementos hallados. Además, se ordenó el traslado de las personas involucradas hasta la Jefatura Departamental Colón para su correcta identificación y eventual vinculación con la causa.