Voluntariado Santa Rita y Acción Católica celebran su misión en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Voluntariado Santa Rita encabezado por Silvia Palencia, continúa con su campaña de recolección de pañales en la Catedral. Además, la Acción Católica festeja la Festividad de Cristo Rey en Paraná.
El 22 de noviembre, como todos los meses, el Voluntariado Santa Rita se reunió en la Catedral de Paraná para llevar adelante su campaña solidaria de recolección de pañales, una iniciativa que se repite cada mes para colaborar con los niños internados en el Hospital de Niños San Roque. Silvia Palencia, una de las referentes, comentó con entusiasmo que “estamos muy contentas de juntar la mayor cantidad posible, ya que las necesidades son muchas”.
El evento se realiza de manera periódica con la colaboración de los ciudadanos y con la esperanza de cubrir las demandas del hospital, especialmente en lo que respecta a elementos de higiene para los más pequeños.
El voluntariado, que actualmente cuenta con 40 miembros distribuidos en dos turnos (mañana y tarde), funciona de lunes a sábado. Palencia resaltó que cualquier persona interesada en sumarse al grupo puede hacerlo, ya que, debido a diversas circunstancias, los integrantes del equipo varían con el tiempo. "No hay fecha especial para unirse. A veces renuncian, se enferman o se tienen que ir, por lo que constantemente estamos buscando nuevos voluntarios", explicó. Su trabajo, detalló, abarca tanto lo material como lo espiritual. "Nuestro rol es acompañar a las mamás, muchas de ellas pasan largas horas en el hospital, y lo más importante es brindarles apoyo, tanto físico como emocional", agregó.
Acción Católica celebra la festividad de Cristo Rey
Este mismo día, Agustina Callioni, miembro de la Acción Católica, participó de la celebración de la festividad de Cristo Rey, que no solo marcó el cierre del año litúrgico, sino también un momento especial para los fieles de Paraná. Callioni explicó que esta festividad es muy significativa para los miembros de la Acción Católica, ya que representa el final del ciclo litúrgico cristiano y simboliza el reinado espiritual de Cristo. "Es el Año Nuevo del calendario litúrgico católico. Es un momento de reflexión sobre cómo Cristo reina en nuestra vida, no solo de manera espiritual, sino también temporalmente", comentó Callioni.
La Acción Católica, que se encuentra presente en San Benito, varias parroquias de Paraná y en Diamante, organizó una peregrinación por el centro de la ciudad, donde entregaron folletos informativos sobre la festividad de Cristo Rey.
Durante el recorrido, los miembros de la organización se acercaron a la gente para difundir el mensaje de la importancia de Cristo como Rey y Señor de la creación, haciendo énfasis en la permanencia de su reinado en el presente y en el futuro. La peregrinación fue también una oportunidad para dar a conocer los proyectos sociales y formativos que llevan a cabo, con el objetivo de fortalecer la fe y promover la solidaridad.