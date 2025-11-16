Video: un carpincho apareció en pleno temporal y sorprendió a un barrio de Paraná

Un carpincho sorprendió a los vecinos de Barrio Quintas al Este durante la madrugada, cuando el temporal de lluvia y viento lo dejó caminando desorientado por las calles.
Un carpincho generó asombro entre los vecinos de Barrio Quintas al Este, en Paraná, al aparecer caminando bajo la lluvia durante la madrugada de este domingo. El hallazgo ocurrió en inmediaciones de Churruarín y Bazán y Bustos, donde quienes transitaban por el lugar quedaron atónitos al ver al animal recorriendo la zona urbana como si buscara orientación en medio del temporal.
Las fuertes precipitaciones y el viento marcaron una madrugada intensa en la capital entrerriana, y todo indica que las condiciones climáticas habrían arrastrado o desorientado al animal desde sectores cercanos de vegetación o bañados. La presencia del carpincho, también conocido como capibara, llamó rápidamente la atención de los habitantes, que no dudaron en registrar la situación con sus celulares.
Algunos vecinos lograron filmarlo avanzando entre charcos y veredas, visiblemente mojado y algo perdido. A pesar de su tamaño, se movía con calma y sin mostrar signos de agresividad, lo que generó simpatía entre quienes presenciaron el inesperado encuentro.
Reacciones de los vecinos y relatos de la madrugada
El video del carpincho circuló rápidamente por grupos de WhatsApp del barrio, acompañado de mensajes de sorpresa y curiosidad. “No podíamos creerlo, parecía tranquilo, solo mojado y perdido”, relató una vecina que lo observó desde su vivienda. La escena contrastó con la intensidad de la tormenta que azotaba la ciudad en esos momentos. (Con información de Reporte 100.7)