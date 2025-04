El desfile conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas dejó una historia cargada de emoción en Paraná. Raúl Isabelino Martínez, ex combatiente, perdió una medalla que llevaba en su saco y, tras una intensa búsqueda, logró dar con la persona que la encontró.

Martínez contó a Elonce que la tarde anterior al desfile había trabajado asegurando sus medallas. “Justamente esta medalla me dio un poco de trabajo porque tiene unos pinches con una abrazadera de plástico que suelen soltarse. Pensé que estaba bien asegurada, incluso le puse una cinta atrás y me fui confiado”, relató.

Veterano de Malvinas de Paraná recuperará la medalla que perdió durante el desfile

Sin embargo, una fotografía tomada por familiares de otros veteranos reveló que la medalla estaba colgando antes de que comenzara el desfile. “Cuando terminó todo y me junté con mi familia, le puse la mano a mi nieta para que jugara con las medallas y ahí me di cuenta de que faltaba una”, explicó.

La búsqueda y el reencuentro con la medalla

De inmediato, la familia de Martínez inició la búsqueda. “Salimos todos a tratar de encontrarla, pero nadie veía nada. Incluso soldados del Ejército que estaban limpiando la zona pensaron que buscábamos un celular porque habían encontrado uno”, recordó.

La historia se difundió rápidamente gracias a sus hijas. Incluso Elonce habló con una de ellas, quien relató lo sucedido.

“Esta mañana fui a dar una charla en Pueblo Brugo y cuando llegué allá, ya sabían que un veterano había perdido la medalla. Me reí cuando les dije que era yo”, comentó.

Finalmente, desde el Centro de Veteranos de Paraná lo contactaron con una mujer que tenía información sobre la persona que había encontrado la medalla. “El secretario del centro me dijo que una chica la tenía y que se iba a volver a contactar. Tengo fe de que la recuperaré, la había dado por perdida”, afirmó Martínez.

Un símbolo de la historia

Más allá del valor material, el ex combatiente destacó lo que representa la medalla. “Es un símbolo de un momento de la historia donde fuimos parte. Ayer fue un día muy especial, no solo por la medalla, sino por los recuerdos de los compañeros que ya no están”, reflexionó. Elonce.com