Maratón “Malvinas, No Olvidar”: “Es un día muy importante para los argentinos”

Maratón “Malvinas, No Olvidar”

Con la participación de más de mil corredores, se llevó a cabo la décima edición de la tradicional Maratón “Malvinas, No Olvidar” en conmemoración del "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas". La carrera, que partió desde la Costanera de Paraná, finalizó con momentos de gran emoción y sentimientos de reflexión, donde los corredores rindieron homenaje a los héroes de Malvinas, a 42 años de la gesta.

Elonce dialogó con varios participantes, quienes compartieron sus impresiones sobre el evento. Soledad Morbio, quien se quedó con el segundo puesto, expresó: "Fue hermosa, como todos los años. Hace mucho que venimos. Como argentinos, esta maratón significa mucho, y por eso participamos. Cruzar el túnel es un símbolo muy importante para nosotros y conmemoramos a los veteranos de Malvinas".

Por su parte, Sandra Martínez, quien obtuvo el quinto lugar, destacó lo emotivo de la jornada: "No contamos con palabras, es muy emotivo". Morbio, quien se prepara para una maratón de 42 kilómetros en mayo, comentó que la maratón le brinda la oportunidad de mantener un alto nivel de preparación. Martínez, por su parte, tiene como objetivo correr una carrera de 10 kilómetros y en septiembre, competir en un master en pista. "Siempre queremos mantener el mismo nivel y mejorar. Tener un objetivo es muy importante para llegar a eso", expresó.

En cuanto a los ganadores, el campeón de los 10 kilómetros masculinos, Álvaro Inocenti, expresó su satisfacción: “Es algo que me esperaba, salí corriendo muy fuerte y fue casi una carrera en solitario. Hace casi un año que me venía preparando. Es mi primera edición". Incenti también destacó la importancia del día, diciendo: "Me conmovió el día, es muy importante para Malvinas y fue un gusto correr".