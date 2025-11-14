Una nueva edición de la Noche de los Museos en Paraná: un viaje cultural para toda la familia

REDACCIÓN ELONCE
Este viernes, Paraná vive una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta cultural que invita a la comunidad a disfrutar de actividades para todas las edades en más de 11 espacios de la ciudad. Desde recorridos históricos y exposiciones de arte hasta desfiles de época y gastronomía.
Este viernes, se desarrolla una nueva edición de la Noche de los Museos en Paraná, una propuesta que invita a toda la familia a disfrutar de actividades culturales en diversos espacios de la ciudad.
La propuesta cultural, que se extiende hasta la medianoche, cuenta con más de 11 espacios abiertos, incluyendo museos, galerías y otros puntos de interés patrimonial.
El Museo de la Ciudad fue uno de los principales puntos de encuentro para este evento que prometía sorprender a los visitantes con una amplia variedad de actividades, recorridos y exposiciones. En esta ocasión, el evento incluyó desfiles históricos, gastronomía local y actividades para todas las edades.
Entre las sorpresas de este año se incluyeron un desfile de ropa y vestimentas de época, además de una oferta gastronómica variada, con food trucks y stands.
Desfile histórico y recorridos guiados en el Museo de la Ciudad
En el Museo de la Ciudad, el evento comenzó con una muestra especial que recreó cómo vivían los paranaenses en épocas pasadas. "Estamos muy contentos de poder abrir nuestras puertas y mostrar un pedazo de nuestra historia", expresó en la previa Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de la Municipalidad. "Hoy vamos a ver un desfile histórico que recrea personajes y vestimentas tradicionales, mostrando cómo se vestían los entrerrianos en el pasado", agregó. Además, en el patio del museo, los visitantes pudieron disfrutar de un espacio gastronómico, con exquisitas garrapiñadas y tragos cubanos, tanto con alcohol como sin él.
En otras partes de la ciudad, los visitantes también tuvieron acceso a actividades especiales, como visitas guiadas al ex Hotel Cransá, al Palacio Municipal y recorridos históricos por el Teatro 3 de Febrero y el Cementerio de la Ciudad, que incluyó una visita nocturna con linternas. "Es una oportunidad única para conocer y redescubrir nuestra ciudad y su historia, de una manera diferente y muy divertida", señaló Arijón.
Un evento para toda la familia y un espacio para la historia
La Noche de los Museos no es solo una actividad para los amantes de la historia, sino también para quienes buscan una experiencia única y entretenida. Para las infancias, se han preparado actividades especiales como conciertos y talleres interactivos. "Este evento busca ser un punto de encuentro para toda la comunidad, un espacio para disfrutar en familia, redescubrir el patrimonio y aprender de manera divertida", explicó el subsecretario de Cultura.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer varias salas del Museo de la Ciudad, donde se exhibieron objetos históricos donados por paranaenses, como sifones antiguos, planchas con carbón y utensilios de cocina de época. "Nos encanta que la gente venga a disfrutar de estos objetos, muchos de los cuales fueron donados por las familias de Paraná, y que ahora forman parte de nuestra identidad cultural", comentó.
La historia cobra vida en el Museo Histórico Martíniano Legiszamón
La Noche de los Museos continuó en Paraná, y uno de los espacios más destacados es el Museo Histórico Martíniano Legiszamón, que abrió sus puertas con una oferta única para los amantes de la historia. En esta edición 2025, el museo presentó una serie de exposiciones y recorridos por sus salas, que permitieron revivir momentos clave de la historia de Entre Ríos. En conversación con Gisela Correa, coordinadora del museo, se conocieron algunos de los detalles más fascinantes de las exhibiciones de este año.
"Estamos en la sala de los gobernadores de la primera mitad del siglo XIX", explicó Correa, mientras los visitantes recorrían las vitrinas llenas de objetos históricos, como uniformes utilizados en desfiles y actos oficiales. "Las piezas que tenemos aquí provienen de donaciones de familias, como la familia Solá, quienes han sido generosos al ofrecer estos objetos para el patrimonio de todos", añadió la coordinadora. Entre los objetos destacados, se encuentran un costurero antiguo y varias piezas de mobiliario que pertenecieron a estas familias históricas.
"Esto es lo que nos gusta ver", comentó Correa, resaltando el valor de las donaciones y el desprendimiento de las familias paranaenses, que han permitido que estas piezas lleguen al museo para que todos puedan apreciarlas. "Cada pieza tiene una historia, y aquí están para que podamos conocer más sobre nuestros orígenes", concluyó.
La sala de Francisco Ramírez y el legado de la independencia
Uno de los momentos más emocionantes del recorrido fue la visita a la sala dedicada a Francisco Ramírez, fundamental en la independencia de Entre Ríos. "Es una sala muy especial para todos los entrerrianos. Aquí tenemos un sable que perteneció a Ramírez, aunque la empuñadura probablemente se haya reemplazado con el tiempo", explicó Correa. "Este sable es un símbolo de coraje y sacrificio, ya que Ramírez luchó no solo por la independencia, sino por una causa más grande: la organización y el bienestar de nuestra provincia", añadió.
Entre los objetos que componen esta sala, también se encuentran varias piezas conmemorativas, como un chifle de alpaca, utilizado en ceremonias y obsequios de la época. "No era un objeto de batalla, sino que se usaba para eventos formales", indicó. Además, los visitantes pudieron ver una cadena ornamentada que perteneció a esa época, junto con otros artículos de gran valor histórico. "Son piezas que no solo nos hablan de la lucha por la independencia, sino también de la vida cotidiana de aquellos que hicieron posible este proceso histórico", destacó.
Actividades interactivas
Lo que hace especial a esta edición de la Noche de los Museos es la oportunidad de interactuar con la historia. Los niños, en particular, mostraron gran interés por la maqueta de la ciudad de Paraná en la época de la Confederación Argentina, ubicada en una de las salas del museo. "Es una maqueta que a los chicos les encanta, ya que pueden ver cómo era la ciudad en ese tiempo y hacer muchas preguntas", señaló Correa.
El museo ofrece una experiencia educativa y entretenida, con elementos como armas, lanzas y objetos que ayudan a los niños a comprender cómo vivían las personas en esa época. "Hay veces que los niños no entienden el uso de ciertos objetos, pero se sienten atraídos por la historia que hay detrás de ellos", comentó la coordinadora. Además, el museo tiene una intervención museográfica en cinco de sus salas, lo que permite una inmersión más profunda en la historia de la región.
"Mi recomendación para quienes nos visitan por primera vez es que vengan con tiempo", indicó la coordinadora, invitando a los visitantes a recorrer cada detalle de las 16 salas del museo. "Aquí no solo se pueden ver objetos, sino que también se pueden descubrir las historias que hay detrás de cada uno de ellos", concluyó.
El Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez: Una noche de arte y juventud
Por su parte, el Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez se llenó de visitantes para disfrutar de la exposición del 62° Salón Provincial de Artes Visuales, una de las muestras más esperadas del año. En esta edición, la directora del museo, Julita Costa, compartió con los presentes detalles sobre la muestra, que incluye una selección de las obras más destacadas de los últimos tres años, creadas por artistas visuales de toda la provincia de Entre Ríos.
"Este salón tiene un enfoque muy federal, ya que invita a participar a artistas de todas las localidades de la provincia, mostrando una diversidad de estilos y materiales", explicó Costa. Cada año, el salón renueva su oferta de obras, lo que permite que tanto los artistas como el público puedan ver cómo ha evolucionado la escena del arte visual en la región.
Una exposición para todos los gustos
La muestra, que se exhibirá durante tres meses, permite que los visitantes disfruten de un panorama actualizado de las artes visuales entrerrianas. "Nos hemos asegurado de ofrecer una activación cultural para atraer al público, desde visitas guiadas hasta horarios extendidos para que todos puedan disfrutar de las obras", señaló Julita Costa. El Museo de Bellas Artes está abierto de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, mientras que los fines de semana, la entrada es posible de 9 a 12 y de 17 a 20. En esta noche especial, el museo permaneció abierto hasta la medianoche.
La presencia de artistas emergentes
Durante el evento, los asistentes pudieron encontrarse con algunos de los artistas que participan en la muestra, como Cecilia Gallardo Obradovich, una joven artista que presentó su obra en el salón. "Es un honor estar aquí, mostrando mi obra junto a tantos otros artistas", comentó Cecilia, quien estudia en la Escuela de Artes de Paraná. Su obra, de tonos rojos intensos, llamó la atención de los visitantes, quienes se mostraron fascinados por el uso del color y las formas en su composición.
La interacción entre los visitantes y los artistas es una de las características más destacadas de esta noche. Nico, uno de los asistentes, aprovechó la oportunidad para hacerle preguntas a Cecilia sobre su técnica y su proceso creativo. "La anatomía y los detalles son muy importantes para mí", explicó la artista, mientras mostraba la obra que había sido seleccionada para la exposición.
Un espacio de aprendizaje y reflexión
La Noche de los Museos también resultó ser una excelente oportunidad para que los estudiantes de las escuelas locales se adentraran en el mundo del arte. Alumnos de la escuela Zubiaur, por ejemplo, recorrieron el museo en delegaciones acompañados por sus profesores. "Nos encanta venir a este tipo de eventos", comentó Constanza, una de las estudiantes que visitaba el museo. "Cada edición es diferente y siempre aprendemos algo nuevo", añadió.
Además, muchos de los visitantes, como María Jesús, una profesora de escultura que se mostró fascinada con la calidad de las obras, aprovecharon para hacer un recorrido detallado por las esculturas y las intervenciones artísticas de la muestra. "Es impresionante cómo cada artista logra transmitir algo único a través de su trabajo", comentó.
El evento, de acceso libre y gratuito, contó con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Municipalidad de Paraná. Además, la noche estuvo marcada por una agradable temperatura, lo que hizo de esta cita una oportunidad ideal para disfrutar del patrimonio histórico de la ciudad en una velada única.