Trabajador sufrió un ACV isquémico y su familia pide ayuda para afrontar gastos

La familia de Héctor Verde solicita ayuda para cubrir pañales y productos de higiene, tras el ACV isquémico que lo dejó sin poder hablar. “No podemos acceder a sus cuentas bancarias porque no puede comunicar las claves”, dijo su hija a Elonce.
Héctor Verde, único sostén de su hogar, y trabajador del Hospital San Martín sufrió un ACV isquémico el sábado y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar, de Paraná. Su hija, Chiara Rivero, relató a Elonce que comenzó a preocuparse cuando su padre dejó de responder los mensajes cerca del mediodía. Dijo que era un comportamiento totalmente inusual, ya que él solía contestar temprano.
La joven explicó que fue hasta la casa junto a su pareja y lo encontraron “caído, colapsado e inconsciente”. Tras lograr que reaccionara, notaron que tenía serias dificultades para hablar. Una ambulancia lo trasladó al Hospital donde los estudios confirmaron el ACV isquémico.
Su estado de salud y las complicaciones posteriores
Chiara señaló que su padre quedó con la parte izquierda del cuerpo paralizada y con un marcado trastorno del habla. “Es muy poco lo que se le comprende y le cuesta muchísimo”, contó.
Actualmente, Héctor no puede tragar, por lo que permanece con sonda y oxígeno. Además, desarrolla complicaciones respiratorias: “Está teniendo problemas con una neumonía porque al no poder tragar, los pulmones quedaron comprometidos también”. Dado su estado, no hay posibilidad de un alta en el corto plazo.
La familia necesita pañales y elementos de higiene
La joven mencionó que convive con su padre y atraviesa la situación completamente sola. “Él es un hombre grande, robusto, y los pañales extragrandes son difíciles de conseguir y muy costosos”, indicó.
Aunque cuentan con la obra social OSER, explicó que "sin un certificado de discapacidad —un trámite que puede demorar meses— no tienen cobertura para insumos esenciales, como pañales o eventuales traslados".
Tampoco puede acceder a las cuentas bancarias de su padre, ya que él perdió el habla y no logra comunicar contraseñas. “Hasta que eso se resuelva, yo me encargo de todo”, expresó.
Cómo colaborar con la familia
Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante el alias: malva.jazmin.mp
“Por más pequeño que sea, todo aporta. Yo puedo ir comprando pañales por unidad o lo que él necesite. Cualquier ayuda nos sirve para sostener los gastos”, afirmó Chiara. La joven recordó además que es hija única y que su madre falleció hace tres años, por lo que transita este momento sin familiares directos. “Estoy completamente sola, salvo por algunos amigos y conocidos que me dan una mano”, indicó.