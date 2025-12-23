 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Transporte urbano en Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente seguirán vigentes hasta marzo

23 de Diciembre de 2025
Transporte urbano en Paraná
Transporte urbano en Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

En febrero se anunciará la fecha de comienzo del operativo de validación del beneficio. En tanto, el boleto combinado se puede utilizar en todas las líneas urbanas, en el lapso de una hora y tiene validez para tarifa plana, boletos obrero y jubilado.

La Municipalidad, a través de la Unidad de Gestión Sube Paraná, informó que los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente seguirán vigentes hasta marzo, aunque se indicó que en febrero se anunciará la fecha de comienzo del operativo de validación del beneficio.

 

En cuanto al boleto combinado, los usuarios deberán tener en cuenta que el pasaje queda abierto 60 minutos y en ese período deben abordar otra unidad de una línea distinta y el sistema le aplicará el descuento del 100% en el segundo pago.

 

Vale aclarar que cuando el pasajero asciende a un colectivo, deben transcurrir 15 minutos para realizar la combinación con otra línea, aplicándose automáticamente el beneficio. Se trata de una prestación que puede abonarse únicamente con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

 

El boleto combinado alcanza a usuarios que abonan tarifa plana, así como también a los boletos obrero y jubilado, informaron fuentes municipales.

Temas:

transporte urbano de pasajeros Paraná Colectivos urbanos Boleto estudiantil boleto docente
