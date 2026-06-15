Talleres despidió al "Kelo" Ramallo: "Ha sido uno de los dirigentes que ha marcado el camino dentro de la institución"

Falleció Ángel “Kelo” Ramallo, histórico dirigente y expresidente del Club Atlético Talleres de Paraná. La noticia generó profundo pesar en la comunidad deportiva y en la familia de la institución rojiazul, donde desarrolló una extensa trayectoria como deportista, dirigente y referente de distintas generaciones.

Ramallo fue una de las personalidades más influyentes en la vida institucional del club y tuvo una participación activa en numerosas etapas de crecimiento de la entidad.

Su legado quedó marcado por el compromiso permanente con Talleres y por una visión orientada a fortalecer el papel social y familiar de la institución.

Un dirigente que marcó una época

El expresidente de Talleres, Horacio Lorenzetti, recordó a Ramallo con emoción y destacó su importancia en la construcción de la identidad del club.

“Es un dolor la pérdida del ‘Kelo’ para toda la familia del club porque creo que ha sido uno de los dirigentes que ha marcado el camino dentro de la institución. Fue una de las personas que estaba convencido que el club debía estar abierto para las familias y fue quien tuvo la iniciativa de poner en crecimiento a la institución”, expresó a Elonce.

A lo largo de los años, Ramallo integró distintas comisiones directivas y ocupó en dos oportunidades la presidencia de Talleres, dejando una impronta basada en el trabajo y el compromiso.

Foto: Elonce.

Su figura fue reconocida tanto por quienes compartieron responsabilidades dirigenciales como por deportistas, socios y familias que encontraron en el club un espacio de pertenencia.

El impulso para grandes proyectos

Lorenzetti también recordó algunas de las obras que entusiasmaron especialmente a Ramallo y que representaron hitos para la institución. “‘Kelo’ siempre fue una persona muy vital. De hecho, fue una de las personas que más contento se puso cuando el club pudo tener su pileta climatizada”, remarcó.

La concreción de ese proyecto fue uno de los tantos objetivos que acompañó durante su trayectoria dentro de Talleres.

Foto: Elonce.

“Fue presidente dos veces, ha integrado diferentes comisiones directivas y ha marcado un camino importante que tratamos de continuar los que venimos atrás tratando de enseñar con humildad, sacrificio y trabajo”, agregó el exdirigente.

El recuerdo de Talleres

A través de un comunicado institucional, el Club Atlético Talleres manifestó su pesar por el fallecimiento de uno de sus referentes históricos. “El Club Atlético Talleres lamenta profundamente el fallecimiento de Ángel ‘Kelo’ Ramallo, una persona que formó parte de la historia de nuestra institución como deportista, dirigente y expresidente”, señalaron desde la entidad.

Además, destacaron que “su compromiso, dedicación y amor por estos colores dejaron una huella imborrable en la vida del club y en quienes compartieron con él tantos años de trabajo, esfuerzo y pasión por Talleres”.

Finalmente, la institución hizo llegar sus condolencias a familiares y amigos en este difícil momento.