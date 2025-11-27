Esperanza de vida para Juani: niño entrerriano recibió un trasplante de riñón

REDACCIÓN ELONCE
Juani, un niño de 3 años, recibió un trasplante de riñón tras una larga espera. Su familia agradece profundamente el gesto de solidaridad del donante.
Juani, un niño de apenas tres años oriundo de Concordia, recibió este martes una segunda oportunidad de vida gracias a un acto de solidaridad y generosidad de un donante anónimo.
Después de una larga lucha contra la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que comenzó en abril de 2022, el pequeño finalmente tuvo la oportunidad de recibir un trasplante de riñón. A las siete del martes, la familia de Juani recibió la esperada llamada: "Juan está en operativo", un mensaje que significaba que el riñón estaba disponible para él.
El pequeño había comenzado a recibir diálisis peritoneal en agosto de 2022, pero el proceso solo era una solución temporal. En mayo de 2023, ingresó a la lista de espera del INCUCAI, y su vida dependía de la disponibilidad de un órgano. Después de meses de incertidumbre y ansiedad, ese llamado cambió todo. "Después de una larga espera, nuestro ángel donante apareció. Nos sentimos infinitamente agradecidos", expresó Maira, la madre de Juani, visiblemente emocionada.
El trasplante y la operación: Un proceso desafiante pero exitoso
Una vez confirmado el trasplante, Juani fue ingresado de inmediato al Hospital Italiano, donde fue preparado para la cirugía. La intervención comenzó a las 18 horas y duró aproximadamente seis horas. Aunque hubo algunas complicaciones durante el procedimiento, los médicos pudieron resolverlas rápidamente. “Fue un proceso largo y complicado, pero todo salió bien. El riñón comenzó a funcionar casi de inmediato", relató Maira, quien estuvo acompañando a su hijo durante toda la operación.
El procedimiento fue un desafío, pero la familia de Juani nunca perdió la esperanza. La cirugía fue exitosa, y el riñón comenzó a funcionar poco después de la intervención. "Estamos atravesando las primeras 48 horas, que son las más críticas. Sin embargo, la evolución está siendo positiva", aseguró Maira, quien se mostró optimista por el futuro de su hijo.
Un acto de amor que cambia vidas: El agradecimiento a la familia donante
La familia de Juani aprovechó este momento de alivio para expresar su profundo agradecimiento hacia la familia del donante. "Nuestro infinito agradecimiento a la familia donante, cuyo gesto de generosidad nos ha permitido seguir soñando con el futuro de Juani. Los abrazamos, los honramos y los acompañamos con todo nuestro corazón en este difícil momento", manifestó Maira. La importancia de la donación de órganos es un mensaje que la familia quiere transmitir a la sociedad.
“Donar órganos salva vidas. Gracias a este acto de solidaridad, Juani tiene ahora una oportunidad de seguir adelante, crecer y vivir plenamente”, añadió Maira, quien espera que la historia de su hijo inspire a más personas a considerar la donación de órganos como una forma de brindar una segunda oportunidad a quienes lo necesitan.