Se realizó una capacitación para la conformación de centros de estudiantes en escuelas

REDACCIÓN ELONCE
El evento dio inicio al ciclo de capacitaciones y reunió a cerca de 180 estudiantes de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. En esta ocasión, los jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la organización y gestión de centros de estudiantes.
Se llevó a cabo este jueves una jornada clave en el ámbito educativo de la provincia, centrada en la conformación de centros de estudiantes en instituciones secundarias y terciarias. La capacitación, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE) en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Humano, busca fomentar la participación estudiantil y fortalecer la representación juvenil dentro de los establecimientos educativos.
El evento dio inicio al ciclo de capacitaciones y reunió a cerca de 180 estudiantes de diversas instituciones de la localidad de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda. En esta ocasión, los jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la organización y gestión de centros de estudiantes, abordando no solo aspectos técnicos y organizativos, sino también la importancia de la participación activa en la vida institucional y comunitaria.
Facunda Suárez, Director de Juventud del Gobierno de Entre Ríos, expresó a Elonce que “el objetivo es brindar herramientas y conocimientos a los estudiantes para que puedan gestionar sus centros de estudiantes de manera eficiente, pero también generar un espacio de encuentro, de intercambio con otros jóvenes, y así fortalecer el tejido social dentro de las instituciones”.
Asimismo, indicó que esta capacitación es parte de un programa más amplio llamado La Juventud en el Centro, que se lleva a cabo desde hace tres años. El programa no solo ofrece formación, sino también un apoyo económico a los centros de estudiantes a través de aportes no reintegrables, destinados a financiar proyectos que impacten positivamente en la comunidad educativa.
Por su parte, Jonathan Albornoz, representantes del CGE, indicó que uno de los momentos más destacados de la jornada fue el simulacro de votación, donde los estudiantes pudieron experimentar el proceso electoral de manera práctica. Este ejercicio tiene como objetivo que los jóvenes se familiaricen con el sistema democrático y aprendan a expresar su voz a través del voto.
Una docente del Instituto Nuestra Señora de la Sonrisa, comentó: “Este ejercicio es importante no solo para que los chicos aprendan a votar, sino también para que comprendan cómo pueden organizarse, expresar sus ideas y representar a sus compañeros en un ámbito formal”.
Desde la escuela del CAE, expresaron que “es una aproximación a la vida adulta, es conocer cuáles son las listas, las propuestas y que los chicos puedan votar. Es muy bueno”.
Los estudiantes presentes manifestaron su entusiasmo por la oportunidad de formarse en el liderazgo y la organización de sus respectivos centros. Entre ellos, se encontraba Emiliano, un joven del Instituto Miguel de Cervantes, quien comentó que uno de sus principales intereses era incentivar la participación de sus compañeros. “Es crucial que todos se informen sobre lo que hacen los centros de estudiantes. Muchos no se involucran porque no entienden su importancia. Quiero cambiar eso”, señaló. Elonce.com