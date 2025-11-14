Se realizará en Paraná un simulacro de traslado de una autoridad gubernamental

La Policía de Entre Ríos concretará en la mañana de este viernes un simulacro de traslado desde el helipuerto de la Escuela de Policía hacia Casa de Gobierno. El recorrido y las recomendaciones.
La Policía de la Provincia de Entre Ríos informó que este viernes se llevará a cabo en Paraná, el ejercicio final del “1º Curso de Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales”. La práctica está prevista entre las 8 y las 9:30 y forma parte de la etapa operativa de la capacitación.
De acuerdo a lo comunicado, el ejercicio consistirá en un simulacro de traslado de una autoridad gubernamental desde el helipuerto de la Escuela de Policía hasta Casa de Gobierno. El objetivo es aplicar los procedimientos y protocolos de seguridad abordados durante el curso.
El desplazamiento se realizará por las siguientes arterias: Fraternidad, Blas Parera, José Hernández, Güemes, Moreno, San Juan, La Paz y Santa Fe.
Recomendaciones para circular
La fuerza provincial solicitó a vecinos y automovilistas transitar con precaución por las zonas mencionadas y respetar las indicaciones del personal policial que participará del operativo. Se aclaró que el ejercicio tendrá carácter estrictamente formativo y no afectará la circulación normal más allá del tiempo necesario para su ejecución.