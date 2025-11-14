 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Se realizará en Paraná un simulacro de traslado de una autoridad gubernamental

La Policía de Entre Ríos concretará en la mañana de este viernes un simulacro de traslado desde el helipuerto de la Escuela de Policía hacia Casa de Gobierno. El recorrido y las recomendaciones.

14 de Noviembre de 2025
Simulacro policial por capacitación en seguridad
Simulacro policial por capacitación en seguridad

La Policía de Entre Ríos concretará en la mañana de este viernes un simulacro de traslado desde el helipuerto de la Escuela de Policía hacia Casa de Gobierno. El recorrido y las recomendaciones.

La Policía de la Provincia de Entre Ríos informó que este viernes se llevará a cabo en Paraná, el ejercicio final del “1º Curso de Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales”. La práctica está prevista entre las 8 y las 9:30 y forma parte de la etapa operativa de la capacitación.

 

De acuerdo a lo comunicado, el ejercicio consistirá en un simulacro de traslado de una autoridad gubernamental desde el helipuerto de la Escuela de Policía hasta Casa de Gobierno. El objetivo es aplicar los procedimientos y protocolos de seguridad abordados durante el curso.

 

El desplazamiento se realizará por las siguientes arterias: Fraternidad, Blas Parera, José Hernández, Güemes, Moreno, San Juan, La Paz y Santa Fe.

 

Recomendaciones para circular

La fuerza provincial solicitó a vecinos y automovilistas transitar con precaución por las zonas mencionadas y respetar las indicaciones del personal policial que participará del operativo. Se aclaró que el ejercicio tendrá carácter estrictamente formativo y no afectará la circulación normal más allá del tiempo necesario para su ejecución.

Temas:

policía de entre ríos simulacro Escuela de Policía casa de gobierno
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso