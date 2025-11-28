Se realizaron trabajos de repavimentación en calle Nogoyá

La Municipalidad de Paraná realizó trabajos de repavimentación en calle Nogoyá, en el tramo comprendido por calles San Juan y Corrientes. Las tareas forman parte del plan de Saneamiento Profundo que incluye, además, el recambio de cañerías de agua y cloaca en las áreas que se vean afectadas.

El objetivo de este proyecto es mejorar los sistemas de agua y cloaca, como así también mantener en buenas condiciones las calles del área central de la ciudad.

“Es una obra de repavimentación en esas cuadras que viene a mejorar la trama vial en el sector del área central. Es una calle por donde, además, circula el transporte urbano, con lo cual es importante su repavimentación para que quede en condiciones", indicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Los trabajos que se realizaron “están vinculados a una obra que se llama Saneamiento Profundo, que también tuvo intervenciones en calle San Luis, entre Nogoyá y Moreno, donde se hizo el recambio de una cañería de agua y también una repavimentación”, agregó Loréfice, y remarcó: “Con este tipo de obras la idea es ir tomando desperfectos que tienen los sistemas, tantos de agua como de cloaca y la trama vial, para trabajarlos en conjunto, hacer la corrección de lo que sea la pérdida de agua o la cañería rota y, a posteriori, realizar la recuperación de la trama vial”.