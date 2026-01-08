Se desprendió parte de la mampostería de una vivienda en Paraná

En la noche de este jueves se produjo un desprendimiento de mampostería en el frente de una vivienda situada en calles Ituzaingó y San Martín, en pleno centro de la ciudad de Paraná. El episodio ocurrió como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas, que afectaron estructuras edilicias antiguas y generaron distintos inconvenientes en la vía pública.

Foto: Elonce.

Según se informó, parte del revestimiento frontal del inmueble cedió y cayó hacia el exterior, lo que generó preocupación entre vecinos y transeúntes que circulaban por la zona al momento del incidente. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños mayores en otros inmuebles linderos.

Foto: Elonce.

Ante la situación, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Paraná acudió rápidamente al lugar para constatar lo sucedido y verificar que no hubiera riesgo para las personas. La zona fue momentáneamente señalizada como medida preventiva mientras se realizaban las primeras evaluaciones.

Foto: Elonce.

El segundo episodio de la semana

Tras el incidente registrado en la noche del martes, este miércoles se conocieron nuevas fotos que muestran con mayor detalle cómo quedó la farmacia ubicada sobre avenida Ramírez luego de la caída de mampostería sobre la vereda. El hecho ocurrió en el sector de Cinco Esquinas, frente a la sede de Tránsito Municipal, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Según se había informado, el desprendimiento se produjo cuando el motor de un equipo de aire acondicionado cayó desde altura y golpeó la construcción donde se encontraba instalado el cartel identificatorio de la farmacia, perteneciente a una mutual. A raíz de ese impacto, varios metros de mampostería cedieron y terminaron desplomándose sobre la vereda.

Foto: Elonce.

Afortunadamente, al momento del incidente no había personas circulando por el lugar, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, los daños materiales fueron significativos y obligaron a restringir el paso en el sector para evitar riesgos mayores.