Intenso operativo policial por la desaparición de una mujer en localidad del sur entrerriano

La Policía de Gualeguaychú desplegó un amplio rastrillaje con canes y personal especializado para dar con el paradero de Andrea Ester Barletta, quien se ausentó de su vivienda durante la noche.
Un intenso operativo de búsqueda se desplegó para dar con el paradero de Andrea Ester Barletta, una mujer de 53 años que fue reportada como desaparecida tras ausentarse de su domicilio entre las 21.30 y las 0 horas del jueves en la ciudad de Gualeguaychú. El pedido de localización urgente se activó este 9 de enero, con intervención de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos y de la Justicia.
El rastrillaje se concentró en la zona oeste, particularmente en el sector de Urquiza al Oeste, en inmediaciones de calle Los Granaderos, dentro del barrio Bolacua. En ese punto, efectivos policiales realizaron recorridas exhaustivas con el apoyo de canes especialmente entrenados para la búsqueda de personas.
Del operativo participaron varios agentes que inspeccionaron minuciosamente terrenos, calles y espacios abiertos, con el objetivo de hallar algún indicio que permitiera avanzar en la localización de la mujer. Las tareas se desarrollaron de manera coordinada y sostenida, en el marco de un protocolo de búsqueda activa.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Género. No se descarta ninguna hipótesis y se trabaja sobre diversas líneas investigativas. Una de las principales posibilidades analizadas es que la mujer hubiera salido de la ciudad.
En ese sentido, se realizaron averiguaciones en terminales de ómnibus y se tomaron contactos con empresas de transporte interurbano, a fin de establecer si Andrea Ester Barletta abordó algún micro con destino a otra localidad, indica R2820.
Desde las fuerzas de seguridad se solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda resultar relevante. Ante información sobre su paradero, las autoridades pidieron comunicarse de inmediato a los teléfonos 101, 3446-422222 (Comando Radioeléctrico), 3434602241 (Comisaría Sexta), 3435163127 (Comisaría Novena) o 3446-64-5583 (División Operaciones).