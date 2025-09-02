 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Servicios urbanos en Paraná

Rotura de cañería afecta temporalmente el suministro de agua en varios barrios

Personal municipal de Obras Sanitarias de Paraná realiza un operativo de emergencia en la red de agua potable de la vecinal Florida, con posibles bajas de presión y cortes parciales del servicio.

2 de Septiembre de 2025
Corte de agua en Paraná
Corte de agua en Paraná Foto: Elonce

Personal municipal de Obras Sanitarias de Paraná lleva a cabo este martes un operativo de emergencia tras la rotura de una cañería de 150 milímetros en la intersección de calles Fraternidad y Soler. La rotura se produjo durante trabajos de colocación de un nuevo caño de impulsión de agua, que conectará la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.

 

La intervención podría generar baja presión o falta de suministro en sectores comprendidos entre avenida Francisco Ramírez, Colón y San Luis hacia la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro. También se podrían ver afectados los usuarios de las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

 

Se estima que los trabajos se extenderán hasta las primeras horas de la tarde, y la normalización del servicio se realizará de manera gradual y progresiva.

Desde la municipalidad se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, con el fin de asegurar el suministro para actividades esenciales del hogar mientras se completan las tareas de reparación.

Temas:

Obras Sanitarias operativo de emergencia agua potable
