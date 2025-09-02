 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Finalizaron tareas sobre el Puente Blanco

“Gradualmente” se normaliza el servicio de agua potable tras arreglo de caño

Según Obras Sanitarias todavía pueden registrarse casos de baja presión, en algunos sectores de los barrios Mercantil, Padre Kolbe, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas.

2 de Septiembre de 2025
Terminó el arreglo de caño
Terminó el arreglo de caño Foto: Elonce

A la medianoche finalizó intervención en la red de agua potable sobre el Puente Blanco en la capital entrerriana. La labor del personal municipal había comenzado en horas de la tarde, para la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros.

 

Gradual y progresivamente “a lo largo de la mañana se irá restableciendo el abastecimiento del suministro, en caudales y presión, en la zona atendida por sistema de gravedad, desde el centro de distribución Ejército”, confirmaron a Elonce desde Obras Sanitarias.

Termin&oacute; el arreglo de caño. Elonce
Terminó el arreglo de caño. Elonce

 

Sucede que por las tareas realizadas “durante la jornada de ayer y en las primeras horas del día de hoy -a medida que se fue recuperando el normal funcionamiento de los sistemas operativos de distribución del suministro- pudieron registrarse casos de baja presión, en algunos sectores de los barrios Mercantil, Padre Kolbe, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas.

Temas:

Obras Sanitarias Servicio de agua Suministro agua agua potable
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso