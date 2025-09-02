“Gradualmente” se normaliza el servicio de agua potable tras arreglo de caño

A la medianoche finalizó intervención en la red de agua potable sobre el Puente Blanco en la capital entrerriana. La labor del personal municipal había comenzado en horas de la tarde, para la reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros.
Gradual y progresivamente “a lo largo de la mañana se irá restableciendo el abastecimiento del suministro, en caudales y presión, en la zona atendida por sistema de gravedad, desde el centro de distribución Ejército”, confirmaron a Elonce desde Obras Sanitarias.
Sucede que por las tareas realizadas “durante la jornada de ayer y en las primeras horas del día de hoy -a medida que se fue recuperando el normal funcionamiento de los sistemas operativos de distribución del suministro- pudieron registrarse casos de baja presión, en algunos sectores de los barrios Mercantil, Padre Kolbe, San Agustín, Puerto Viejo, Bajada Grande y zonas aledañas.