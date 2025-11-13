Reunión de vecinos con autoridades policiales y un fiscal tras reiterados robos en barrio Santa Lucía

REDACCIÓN ELONCE
Residentes de barrio Santa Lucía mantuvieron un encuentro con autoridades policiales y un fiscal para exponer reiterados robos y situaciones vinculadas al consumo problemático. La presidenta vecinal y el jefe departamental aportaron definiciones clave.
Vecinos de barrio Santa Lucía participaron de una reunión convocada en el salón comunitario para abordar la serie de robos y episodios de inseguridad que se registraron en las últimas semanas.
El encuentro contó con la presencia de autoridades policiales de Paraná y un fiscal, en un intento por establecer líneas de diálogo directo ante la creciente preocupación de los residentes.
La palabra clave inseguridad en Santa Lucía fue uno de los ejes centrales del encuentro y también del análisis vecinal.
Alicia Glausser, presidenta de la Comisión Vecinal Santa Lucía, relató que la situación cambió de manera notable respecto de años anteriores. “Siempre fue un barrio muy tranquilo, un barrio que valía la pena vivir, y no es mucha la delincuencia. Son tres o cuatro que por ahí te tienen a maltraer”, expresó durante la reunión.
La referente barrial sostuvo que la comunidad atraviesa un escenario nuevo, que combina hechos delictivos con problemas derivados del consumo problemático entre jóvenes.
Reclamos por políticas de contención
Durante el encuentro, Glausser remarcó que parte de la conflictividad que afecta al barrio se produce “por falta de acción del Estado”, especialmente en lo relativo a la contención de jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Según explicó, el problema excede a la acción policial y requiere decisiones políticas de mayor alcance.
“La discusión fue fuerte, pero es la realidad. Estamos viviendo una realidad bastante fea en el país”, afirmó, y añadió que las soluciones de fondo deben surgir de políticas que permitan intervenir en problemáticas sociales que hoy derivan en hechos delictivos.
Respuesta policial
El jefe Departamental de Policía de Paraná, comisario Carlos Schmuk, participó del encuentro para escuchar los planteos vecinales. Al tomar la palabra, reconoció la preocupación de los residentes, especialmente, por la presencia de personas reincidentes que, según relataron, recuperan rápidamente la libertad tras ser detenidas.
“Los vecinos manifiestan que las leyes están mal y por eso los ven nuevamente en el barrio”, comentó. En este contexto, valoró la presencia del fiscal Erik Zenklusen, quien explicó a los asistentes cómo funcionan los procesos judiciales y cuáles son los pasos que deben cumplirse para avanzar en cada caso.
Schmuk también señaló que la Policía trabaja con operativos reforzados y programas como “Barrio Seguro”, aunque destacó un punto clave: muchos hechos considerados menores no son denunciados.
“Es importante que eso se judicialice para que después la justicia pueda tomar cartas en el asunto”, remarcó y agregó que “los vecinos destacan el accionar de la policía que actúa con rapidez”.
La reunión cerró con fuertes expresiones y cansancio por parte de los vecinos, quienes reiteraron la necesidad de respuestas rápidas para frenar los robos y recuperar la tranquilidad que caracterizó históricamente a Santa Lucía. Autoridades policiales y judiciales, destacaron el diálogo y se comprometieron en sostenerlo y continuar articulando acciones.