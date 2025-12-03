Restaurarán el histórico reloj del Palacio Municipal para recuperar su esplendor original

Comenzó el proceso para restaurar el reloj histórico del Palacio Municipal, símbolo del paisaje urbano desde hace más de un siglo. Según informó a Elonce la directora de Patrimonio, Mariana Melhem, se renovarán las esferas, se limpiará la maquinaria y se pondrán en valor las campanas originales.
La Municipalidad de Paraná inició un proceso para la recuperación de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad: el reloj del Palacio Municipal. La torre ubicada en Urquiza y Corrientes alberga un reloj que, con más de un siglo de antigüedad, se ha convertido en parte del paisaje urbano de generaciones. Sin embargo, su deterioro es evidente: vidrios rotos, números desgastados, corrosión en pesas y martillos, y una maquinaria afectada por años de falta de mantenimiento.
“Estamos a las puertas de un proceso que esperamos desde hace mucho”
Desde el interior de la torre, la directora de Patrimonio Municipal, Mariana Melhem, dialogó con Elonce y compartió detalles del proyecto.
“Estamos a las puertas de un proceso de restauración del Palacio Municipal en su conjunto, y en particular, del reloj. Por eso se realizó el llamado a licitación”, explicó.
Sobre el estado del mecanismo, detalló: “La máquina está y funciona, pero requiere una limpieza profunda. También será necesario reemplazar las esferas, los vidrios circulares de más de dos metros de diámetro que están en cada una de las caras de la torre".
Melhem celebró que la obra esté próxima a concretarse: “Es un trabajo que esperamos hace mucho tiempo y hoy estamos muy cerca de que pueda realizarse. Estamos muy felices por este avance.”
Una pieza central de la historia urbana de Paraná
La funcionaria también repasó el valor histórico del reloj, clave en la organización de la vida urbana a fines del siglo XIX. “En ese momento, los relojes en edificios públicos eran fundamentales para marcar el ritmo de la ciudad. Estaban en estaciones ferroviarias, palacios municipales e iglesias, y eran símbolo del orden urbano”, señaló.
La pieza fue fabricada en Udine, Italia, por la reconocida firma Solari Hermanos, que aún continúa en actividad. “Este reloj fue traído especialmente de Italia. Incluso, la empresa lo destacaba en sus promociones como el único instalado en Argentina, e invitaba a verlo en la capital entrerriana. Eso muestra su importancia en aquella época”, indicó Melhem.
El arquitecto Santos Domínguez y Benguria, uno de los nombres representativos de la historia arquitectónica de Paraná, proyectó el edificio, mientras que la adquisición del reloj formó parte de viajes europeos destinados a traer elementos fundamentales para la obra.
Restauración especializada y preservación del valor original
Una parte sustancial del trabajo requiere la intervención de especialistas.
“Son muy pocos los expertos que pueden trabajar este tipo de mecanismos. La licitación apunta, sobre todo, a resolver lo específico del reloj: restaurar las campanas, limpiar la maquinaria y reponer los cuatro discos de dos metros de diámetro”, explicó.
Luego de esta etapa, será el personal municipal capacitado quien continúe con las tareas de albañilería, ornamentación y recuperación arquitectónica.
“Es una labor minuciosa y artesanal. Demora más de lo habitual, pero se hace con las reglas del buen construir, respetando materiales y técnicas originales”, afirmó.
Los andamios instalados en la fachada forman parte del plan general de puesta en valor del Palacio Municipal, que combina capacitación técnica y ejecución paulatina.