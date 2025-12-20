Respiro tras una mañana de lluvias intensas: las imágenes del arco iris que apareció en Paraná

El avance de un sistema frontal frío dio inicio, durante la madrugada del sábado, a un período de marcada inestabilidad en amplias zonas del país. En ese contexto, la ciudad de Paraná fue una de las más afectadas por un intenso episodio de lluvias que, en pocas horas, dejó un acumulado cercano a los 60 milímetros.

Las precipitaciones, registradas durante la mañana, provocaron anegamientos en distintos barrios de la capital entrerriana y generaron complicaciones en la circulación. El fenómeno se dio en el marco de alertas meteorológicas vigentes a nivel nacional por tormentas fuertes y lluvias persistentes.

Mejoró el tiempo y apareció el arco iris

Con el correr de la tarde, las condiciones climáticas mostraron un mejoramiento temporario. Las lluvias cesaron y, mientras caía el sol, algunos rayos lograron abrirse paso entre las nubes. Esa combinación de luz solar y diminutas gotas de lluvia permitió la aparición de un arco iris parcial en el horizonte.

El fenómeno pudo observarse hacia la zona norte de Paraná y también en dirección a la ciudad de Santa Fe, ofreciendo una postal que contrastó con la intensidad del temporal registrado horas antes.

Imágenes captadas por Elonce y vecinos

Elonce pudo capturar imágenes del arco iris que se formó tras el paso de las lluvias. Además, numerosos usuarios enviaron sus propias fotografías para dar cuenta del llamativo fenómeno climático, que se convirtió en un momento destacado de la jornada luego de las complicaciones provocadas por el temporal.

Las imágenes mostraron un arco iris parcial recortado sobre el cielo todavía cargado de nubes, una postal poco habitual luego de una mañana con precipitaciones tan intensas.

Un contexto meteorológico adverso

Las lluvias en la capital entrerriana se dieron en un escenario meteorológico complejo a nivel nacional. Durante el sábado, una amplia porción del país permaneció bajo alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre tormentas fuertes a severas y lluvias persistentes.

Según indicaron los especialistas, el sistema frontal frío favoreció el desarrollo de precipitaciones de diversa intensidad, con acumulados significativos en cortos períodos de tiempo.

Alerta por más lluvias en Entre Ríos

En tanto, el SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos. El aviso rige principalmente desde la madrugada del domingo hasta la mañana del lunes.

Las zonas más afectadas serán Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. Para ese período, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo con el pronóstico, los fenómenos podrían estar acompañados de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos los valores podrían ser superiores.

Mientras continúan las advertencias por nuevas precipitaciones, el arco iris que se observó tras el temporal dejó una imagen destacada en una jornada marcada por el mal tiempo.