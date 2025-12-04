 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Reparan una cañería de la red de agua potable en avenida Ramírez

4 de Diciembre de 2025
Personal municipal de Obras Sanitarias ejecutará, este jueves, trabajos de reparación de una cañería distribuidora de la red de agua potable ubicada sobre avenida Ramírez, en el tramo entre calles Nogoyá y Moreno.

 

La labor se desarrollará con reducción de calzada del tránsito vehicular en ese sector de avenida Ramírez, en el sentido de circulación norte-sur, de ingreso a la ciudad.

 

Por ello, debido a la ubicación del conducto debajo de la trama vial y por el movimiento de diversas maquinarias pesadas y operarios, se recomienda a los automovilistas extremar los cuidados al conducir por ese sector.

 

No se prevé, al menos inicialmente, que resulte afectado el abastecimiento de agua potable en esa área del casco céntrico.

