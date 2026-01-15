Reparan un caño y hay baja presión de agua en el centro y otras zonas de Paraná 

REDACCIÓN ELONCE
Personal de Obras Sanitarias trabaja en la reparación de un caño de 150 milímetros en la esquina de calles Dean J. Álvarez y Jujuy.
Personal de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná se encuentra reparando la avería en un caño de agua en la intersección de calles Dean J. Álvarez y Jujuy.
Los trabajos comenzaron temprano en la mañana de este jueves, pero hasta el momento no se ha podido llegar hasta el lugar donde se encuentra la rotura.
En diálogo con Elonce, Rodrigo Cabrera, subsecretario de Obras Sanitarias, explicó que “durante la madrugada nos informaron sobre la pérdida de agua y se diagramó el operativo para atenderlo”.
Se trata de un caño de 150 mm “y a la brevedad vamos a repararlo”. El funcionario estimó que las tareas se extenderán hasta horas de la tarde.
Consultado sobre las zonas afectadas por esta rotura, mencionó que “hay zonas que están con baja presión debido a que tuvimos que disminuir la presión desde el centro distribuidor; en este momento se ve afectado el casco céntrico, y las zonas que dependen de este centro distribuidor, que son las partes altas como Santa Lucía, barrios Paraná V, Rocamora, Paraná XXVI y zonas aledañas”.
“Estamos justo en la salida del centro distribuidor del Cristo y por eso tenemos mucha presión en este lugar. Se está trabajando con bombas y maquinarias”, mencionó.
Finalmente, se indicó que debido a los trabajos hay media calzada reducida sobre calle Dean J. Álvarez y está cortada la circulación hacia Jujuy. Elonce.com