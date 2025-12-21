Reparan caño de 500 milímetros en Paraná y podría verse afectado el suministro de agua

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
21 de Diciembre de 2025
Personal municipal lleva adelante este domingo trabajos de reparación en un caño de impulsión de 500 milímetros de la red de agua potable, ubicado sobre avenida Francisco Ramírez, en el tramo comprendido entre calles Villaguay y Racedo, en la ciudad de Paraná.

 

La intervención se realiza sobre un conducto principal del sistema, por lo que durante el desarrollo de las tareas podrían registrarse episodios de baja presión o falta de suministro en el área delimitada por las calles Maciá, Artigas, avenida Ramírez hasta avenida de Las Américas y Jorge Newbery, además de zonas aledañas.

 

Desde el municipio se informó que los trabajos se estiman hasta horas de la tarde, momento en el cual el servicio comenzaría a normalizarse de manera progresiva. Ante esta situación, se recomendó a los usuarios extremar el cuidado de las reservas domiciliarias hasta que el suministro se restituya por completo.

Corte de tránsito

Debido a la ubicación del conducto y al movimiento de maquinarias pesadas y operarios, las tareas se desarrollaron con un corte total del tránsito vehicular sobre avenida Francisco Ramírez. El paso de automóviles permaneció interrumpido entre Villaguay y Racedo, en sentido de circulación norte-sur.

 

Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con precaución por la zona y utilizar arterias alternativas, a fin de evitar inconvenientes mientras se ejecutan los trabajos de reparación.

