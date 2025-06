Prefectura recomendó a kayakistas extremar cuidados en el río por la navegación de buques

Desde la Prefectura Naval Argentina, distrito Paraná, emitieron una serie de recomendaciones para quienes navegan o practican deportes acuáticos en el río Paraná, ante la presencia de buques de gran porte y el aumento del caudal registrado en las últimas semanas.

El prefecto principal Pedro Nicolás Vila explicó a Elonce que actualmente el río Paraná registra una altura de 2,08 metros, según las mediciones oficiales, y se prevé que continúe creciendo hasta alcanzar los 2,15 metros en los próximos días. “Estamos en buen caudal, lo que ha modificado levemente el curso de navegación de los buques cargueros, que ahora circulan más cerca de la costa en algunos tramos”, detalló.

Indicó que embarcaciones de gran porte, con hasta 280 metros de eslora y 50 metros de manga, navegan por el canal con barcazas en lastre, lo que genera impacto visual y oleaje. “Los cargueros están circulando a unos 180 metros de la costa, por donde hoy pasa el mejor flujo de agua”, precisó.

"Al río lo hacemos entre todos y la importancia de tomar precauciones también es todos", sentenció el responsable de Prefectura Paraná.

Vila hizo hincapié en la necesidad de que quienes realizan actividades deportivas como kayak o stand up paddle (SUP) lo hagan con extrema precaución. “Deben mantenerse lo más cerca posible de la costa y, si deben cruzar un canal, hacerlo de forma perpendicular y rápida. Nunca intenten ganarle el paso a un buque”, advirtió. “Un remolcador tiene 6.000 caballos de potencia, vos tenés dos brazos. No se puede competir con eso”.

También instó a evitar ingresar al río en días con niebla o condiciones meteorológicas adversas. “Hoy, por ejemplo, la niebla no se va a levantar antes de las 11. No se expongan innecesariamente”, subrayó.

Prefectura Paraná advierte por navegación de buques y recomienda extremar cuidados en el río

En cuanto a las actividades deportivas motorizadas, como el wakeboard, recomendó practicarlas en zonas alejadas de embarcaciones fondeadas. “Hay que tener conciencia náutica y respetar al resto de las personas que disfrutan del río”, afirmó.

Desde Prefectura también destacaron que vienen realizando controles, inspecciones de embarcaciones y trámites administrativos con normalidad en este inicio del año. “La mayoría de los usuarios respeta las normas, aunque siempre hay quienes necesitan ser reconvenidos”, dijo Vila.

Recomendaciones para navegar o realizar deportes en el río Paraná

-Mantenerse lo más cerca posible de la costa.

-Cruzar canales navegables solo si es imprescindible, y de forma perpendicular y rápida.

-No intentar adelantarse ni cruzarse frente a buques o remolcadores.

-Evitar salir al río en días con niebla o escasa visibilidad.

-No realizar actividades que generen oleaje (como wakeboard) cerca de embarcaciones fondeadas.

-Respetar las normas de seguridad náutica y el entorno compartido del río.

-Consultar los niveles del río y pronósticos antes de navegar.