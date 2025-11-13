Realizan trabajos en planta Echeverría: confirmaron cuándo volverá el servicio de agua

Comenzaron los trabajos en la planta Echeverría y afecta el servicio de agua potable

Los trabajos para instalar una pieza principal de conexión en la planta potabilizadora Echeverría comenzaron este jueves a las 7 de la mañana y generaron restricciones en el funcionamiento de los centros de distribución Ramírez y Ejército. La intervención provoca cortes temporales y baja presión en distintos sectores del ejido urbano, especialmente en las zonas ubicadas al oeste de las calles Ayacucho, Artigas y áreas aledañas.

De acuerdo con lo informado por autoridades municipales, la maniobra es necesaria para avanzar con una nueva tubería que reforzará el suministro en una zona que registró dificultades durante el verano pasado debido al incremento de la demanda.

“Es necesario cortar para implementar una derivación”

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, explicó que lo realizado es “el corte de la cañería que produce desde la planta Echeverría hacia la planta de avenida Ramírez”, y señaló que este paso permite “implementar una derivación que va a alimentar a la nueva cañería que se está ejecutando en la ciudad, que justamente viene a reforzar el suministro para el sector oeste, donde el verano pasado tuvimos alguna dificultad”.

El funcionario recordó que se trata de una tarea similar a la ejecutada el año pasado, cuando se colocó un manifold de derivación sobre una cañería de 600 milímetros. “En este caso, la cañería es de 750 y el objetivo es el mismo: alimentar una nueva conducción que va a venir a mejorar el servicio”, agregó.

Un plan hidráulico a 20 años

Por su parte, la secretaria de Recursos Hídricos, Mayra Collante, señaló que las pérdidas registradas en la red motivaron un diagnóstico y la elaboración de un Plan de Fortalecimiento del Agua Potable con perspectiva de 20 años. “Decidimos atacar las cuestiones como se debe, en el orden de fuente, producción, impulsión y distribución”, explicó.

“Las fuentes están bien, en producción tenemos obras por delante, esto es impulsión y lo que estamos haciendo es asegurar un orden de priorización para que la próxima pérdida nos encuentre preparados”, detalló. Y añadió que la intervención actual “mejora el comportamiento de las conducciones”, ya que al funcionar en paralelo “aumenta el caudal” hacia los centros Ramírez y Ejército en función de la demanda prevista para este verano.

Próximas intervenciones rumbo a 2026

El subsecretario de Infraestructura, Xavier Bilbao, adelantó que ya está planificado un conjunto de obras que se ejecutarán hasta 2026. “En la toma estuvimos haciendo reparaciones y una nueva celda de seguridad. Actualizamos transformadores con más de 35 años de vida útil y vamos a incorporar una bomba nueva adicional para respaldo”, precisó.

Además, mencionó que se continuará renovando cañerías para extender su vida útil. “Por ejemplo, la que hoy está en reparación en calle Rondeau, entre Ambrosetti, Antonio Crespo y Circunvalación. Estamos reconstruyendo un talud deteriorado por una rotura y esa cañería la vamos a actualizar”, afirmó.

Según indicó, el objetivo es que hacia 2026 la ciudad cuente con un sistema más robusto, preparando las condiciones para 2027, cuando finalice la gestión municipal. “Queremos dejar una mejor infraestructura para que se siga fortaleciendo el sistema de agua potable”, sostuvo.

Cuándo volverá el servicio

Las autoridades confirmaron que el suministro comenzará a normalizarse hacia la noche de este jueves. Bilbao explicó que los centros distribuidores “son de gran magnitud y necesitan tiempo para llenarse”, por lo que, si bien las tareas finalizarán por la tarde, la recuperación de los niveles será progresiva.

“Desde la noche se va a ir normalizando y mañana ya vamos a amanecer con un mejor servicio”, aseguró. El funcionario indicó que los trabajos avanzan “según lo previsto”, aunque reconoció que siempre pueden surgir complicaciones propias de la obra. “Ya tenemos la pieza preparada, estamos esperando poder bajarla y colocarla”, concluyó.